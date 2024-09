Dillí kvůli znečištění zakáže do 1. ledna výrobu a prodej zábavní pyrotechniky

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | dksesh / Flickr Rozhodnutí samosprávy přichází před listopadovými oslavami hinduistického svátku světel Díválí. Má předejít dalšímu znečištění ve městě.

Vedení indické metropole Dillí zakáže až do 1. ledna prodej zábavní pyrotechniky, petard a ohňostrojů. Rozhodnutí samosprávy, o kterém informovala agentura Reuters, přichází před listopadovými oslavami hinduistického svátku Díválí. Má předejít dalšímu znečištění ve městě s 20 miliony obyvatel, které každou zimu trápí velmi špatná kvalita ovzduší.Zákaz se vztahuje také na výrobu a prodej pyrotechniky, která při použití vytváří dým, píší The Financial Times. Platí pro kamenné prodejny i pro online prodej a za jeho porušení budou hrozit pokuty i tresty vězení. Zákaz v Dillí platil i v minulých letech, jeho vymáhání je ale velmi problematické.

"V zimním období hrozí v Dillí zvýšené znečištění ovzduší. Odpalování petard v tomto období znečištění ještě zhoršuje. Vzhledem k této situaci stejně jako v loňském roce zavádíme úplný zákaz výroby, skladování, prodeje a používání všech druhů petard, aby byli lidé chráněni před znečištěním. Rovněž bude vydán úplný zákaz online prodeje a dodávek jakýchkoli petard," uvedl ministr životního prostředí Dillí Gópál Rai.

Příslušnou směrnici vedení města vydá za několik dní a bude platit až do 1. ledna.

Někteří hinduisté považují zákaz petard na svátek Dívalí za snahu zasahovat do náboženských oslav. Vláda na tuto kritiku již dříve reagovala prohlášením, že cílem zákazu je zachránit lidské životy.

