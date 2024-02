Distribuční hala v Chebu patří dle mezinárodní certifikace k nejvíc ekologickým

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Chebská hala pro německého dodavatele autodílů Autodoc je jednou z nejekologičtějších průmyslových staveb na světě. Vyplývá to z hodnocení mezinárodní certifikace BREEAM 2016 New Construction, ve kterém hala získala rekordní skóre 94,2 procenta. Stavitelem byla developerská společnost Panattoni, investorem projektu byla skupina Accolade, řekla ČTK Martina Nová, zástupkyně ředitele pro akvizice a řízení projektů Accolade. Podle údajů České rady pro šetrné budovy má Česko 109 certifikátů BREEAM New Construction, ve střední a východní Evropě tak drží druhou pozici po Polsku s 600 certifikáty.

Chebská pobočka firmy Autodoc od svého listopadového spuštění roste, má zhruba 200 zaměstnanců a zásobuje součástkami pro auta střední Evropu nebo Itálii. Místo dvou linek, na kterých se připravují zásilky, se může do haly vejít až pět linek. Je připravena i zvláštní část haly pro automobilové oleje.

Podle statistik dosáhne převážná většina budov, které projdou certifikací BREEAM, stupně Very Good, s velkým odstupem Excellent a zhruba tři procenta dosáhnou na nejvyšší stupeň Outstanding. Panattoni s Accolade se staly prvními subjekty v České republice i v Polsku, které získaly BREEAM Outstanding pro novou industriální budovu. Kromě dvou budov v parku Cheb South (druhá s nájemcem Kaufland eCommerce Fulfillment) má nejvyšší stupeň certifikace i průmyslový park Stříbro a průmyslový park Kojetín, přičemž budova v Kojetíně je s podlahovou plochou 187 000 metrů čtverečních největším objektem s tímto stupněm certifikace. V Polsku pak dosáhly nejvyššího ohodnocení průmyslové parky Štětín a Konín.

Panattoni Park Cheb South vznikl na brownfieldu v areálu bývalých strojíren a tvoří jej šest budov, přičemž ohodnocení mají dvě z nich. Více než 85 procent stavebního odpadu neputovalo na skládky. Jímání dešťové vody a moderní technologie šetření vodou umožňují, že například na splachování vystačí dešťová voda. I díky tomu se podařilo snížit denní spotřebu pitné vody o 85 procent. Výrazné úspory vody umožňuje i technologie požárního zabezpečení.

Celková spotřeba primární energie je o 59,2 procenta nižší než u standardních průmyslových budov. Optimální přístup denního světla zajišťují velká a otevíratelná okna, která jsou opatřena vnějšími žaluziemi. Střecha je pak připravená pro umístění fotovoltaické elektrárny.

K nejrozšířenějším zahraničním certifikacím patří kromě již zmíněného britského systému BREEAM ještě americký LEED a německý DGNB. V Česku se používá také národní varianta SBToolCZ, která se specializuje na lokální podmínky a legislativu a stojí za ním mimo jiné experti z ČVUT v Praze.

reklama