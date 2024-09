Podíl dřevostaveb by mohl stoupnout ke 30 procentům. Zájem by mohl být i o domy typu tiny house

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Podíl dřevostaveb na nových domech by mohl v nadcházejících letech stoupnout ke 30 procentům, nyní je to kolem 14 procent. ČTK to řekl člen představenstva společnosti Saint-Gobain Nikola Hoffmann při představení tiny house (malé dřevostavby) podle studentského návrhu v areálu výrobního závodu Rigips v Horních Počaplech.Dřevostavby mají podle Hoffmanna velký prostor pro růst, z pohledu vlivu na životní prostředí jde o udržitelnější výstavbu. Nároky na spotřebu vody, přepravu materiálu a podobně jsou nižší. Zásadní předností je také výrazně kratší doba stavby oproti běžnému domu, řekl.

Autorem domu a vítězem studentské architektonické soutěže je František Exner ze stavební fakulty ČVUT. Právě domy typu tiny house jsou podle Hoffmanna jednou z variant, kam se může stavebnictví ubírat. Obecně vidí velký prostor pro růst podílu dřevostaveb, třeba i proto, že zdražuje pracovní síla a je nedostatek řemeslníků. Dřevostavby je možné vyrobit přímo v závodě a poté je na místo přepravit a smontovat. Zásadně také stoupá důraz na udržitelnost a recyklaci.

Podle něj firma letos čekala výraznější pokles stavebnictví, ale některým značkám se naopak daří i velmi dobře. "A myslím, že ani ten příští rok nebude ve výrazném propadu nebo že by měla nastat dramatická změna. Dneska už víme, že se začínají prodávat byty, poptávka se trochu oživuje," řekl Hoffmann. Dodal, že nadále jsou ve stavebním útlumu rodinné domy. Větší oživení této výstavby očekává až koncem příštího roku nebo začátkem roku 2026. "Ale rozhodně nehrozí, že by se nestavělo," doplnil.

Rigips v ČR vyrábí od roku 1999. Přibližně polovina produkce míří na export, z toho nejvíce do Švýcarska, dělá například sádrokartonové desky, omítky, štěrky a podhledy. Skupina Saint-Gobain podniká v oboru stavebních materiálů.

V Rigips v ČR pracuje 110 lidí. Spadá pod Saint Gobain Constraction Products s ročním obratem kolem sedmi miliard korun a ziskem kolem jedné miliardy korun. Saint Gobain Constraction Products má zhruba 1500 zaměstnanců. Celkově skupina Saint-Gobain v ČR zaměstnává na 4500 lidí, má roční obrat asi 25 miliard korun a 14 výrobních závodů. Celosvětově zaměstnává na 160 000 lidí v 75 zemích. Navrhuje, vyrábí a distribuuje materiály a služby pro stavebnictví a průmysl.

