Zdroj | Akademie věd ČR Analýzy také přinesly odpověď na otázku ohledně původu tarpana, který vyhynul na počátku 20. století. Podle vědců má kombinovaný původ z více linií. Vyvrací to předchozí hypotézy, které ho považovaly za divokého předka dnešních domácích koní nebo křížence s koněm Převalského.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vědci zjistili, že dnešní domácí koně pocházejí z jediné linie z oblasti dolní Volhy a Donu. Výzkum také ukázal, že se tito koně do střední Evropy dostali později, než se předpokládalo. Mezinárodní tým také vyřešil "záhadu" genetického původu vyhynulého divokého koně tarpana, informovali zástupci Akademie věd ČR (AV). Výzkum vedl Ludovic Orlando z francouzského Národního centra pro vědu a výzkum (CNRS). Za Česko na něm spolupracoval René Kyselý a Lubomír Peške z pražského Archeologického ústavu AV. Článek o výzkumu zveřejnil prestižní časopis Nature.

Při výzkumu vědci využili genetické metody, které umožnily analyzovat archaické genomy přímo z nálezů kostí. Tento postup umí odhalit skutečnou příbuznost jedinců. Dřívější teorie o historii koní se opíraly hlavně o analýzu znaků z morfologie kostí a nalezených artefaktů, což má však podle odborníků mnoho omezení. Nynější tým analyzoval data z pozůstatků pravěkých kostí z 25 zemí v Evropě a v Asii. Zkoumal genomy 273 koní. Tým určil, že domestikace koní vzešla z ponto-kaspické oblasti, konkrétně území dolní Volhy a Donu, která je spojována také s archeologickou kulturou jámovou.

Zdroj | Akademie věd ČR Koňská čelist nalezená na vykopávkách v dánském Ginnerupu v červnu 2021.

"I když se domestikace koní někde ve východních stepích nabízí, naše práce lokalizuje oblast konkrétně a vyvrací některé dřívější kandidáty na domestikační centrum v Ibérii a Anatolii," vysvětlil Kyselý. "Identifikovány byly celkem čtyři hlavní holocenní linie koní, dnešní domácí koně jsou ale beze zbytku představiteli pouze linie DOM2,“ dodal vědec. Ostatní linie podle odborníků zanikly s výjimkou linie asociované s kulturou Botai, jejíž jedinými žijícími představiteli jsou koně Převalského.

Dřívější studie lidské archaické DNA prokázaly masivní imigraci lidí ze stepní kultury jámové, ztotožňovanými s Protoindoevropany, do Evropy, doloženou od počátku třetího tisíciletí před naším letopočtem. Přestože by podle vědců mohlo dávat smysl, že se domácí koně do střední Evropy dostali s touto migrační vlnou z oblasti jejich původu, výzkum také prokázal, že se tak stalo později.

"Ve střední Evropě se nová linie domácích koní (DOM2) objevuje až ve starší době bronzové, zhruba od 2000 př. n. l. Invaze stepních nájezdníků z východu s pomocí velkého počtu koní, známé z pozdějších dob, lze proto ve 3. tisíciletí př. n. l. stěží předpokládat, lidé se museli pohybovat jinak," uvedl Kyselý. Oproti tomu šíření genetické linie DOM2 po Asii se šířením indoíránských jazyků podle AV dobře časově koreluje. Stejně jako se šířením lehkých vozů s loukoťovými koly z kultury Sintašta na hranici východní Evropy a Asie, která je podle odborníků nejpravděpodobnější kulturou jejich vynálezu.

Analýzy také přinesly odpověď na otázku ohledně původu tarpana, který vyhynul na počátku 20. století. Podle vědců má kombinovaný původ z více linií. Vyvrací to předchozí hypotézy, které ho považovaly za divokého předka dnešních domácích koní nebo křížence s koněm Převalského.

reklama