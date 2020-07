Do botanické zahrady u střední školy na Praze 9 je volný vstup i přes prázdniny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Botanické zahradě při Střední odborné škole Jarov v Praze 9 je nyní proti loňskému roku vyšší návštěvnost. Zahrada má otevřeno i přes prázdniny a vstup pro návštěvníky je zdarma. O rostliny se tam starají žáci školy. Dobu, kdy byla zahrada kvůli koronakrizi zavřená, využili k úpravám. ČTK to řekl ředitel Střední odborné školy Jarov Miloslav Janeček.

"Podle pozorování v zahradě je zájem nyní mnohem vyšší. Zvýšení přisuzuji většímu zájmu o zeleň a také vzniku mimopracovního času pro poznávání okolí," uvedl Janeček s tím, že přesná statistika není k dispozici. "Návštěvnost neevidujeme, protože neprodáváme vstupenky, veřejnost má vstup do naší botanické zahrady zdarma," dodal.

Areál botanické zahrady slouží pro výuku odborné praxe zahradnických oborů. I o prázdninách se o ni starají učni a tak tomu bude i letos, uvedl Janeček. V době uzavření školy kvůli zamezení šíření koronaviru se o zahradu starali pouze zaměstnanci školy. Žáci se učili distanční formou.

Nepřítomnost návštěvníků v minulých měsících, způsobené uzavřením botanických zahrad vládním nařízením, využili k úpravám areálu zahrady. Pracovalo se na stavbě nové opěrné zdi podél ulice Pod Táborem a pokračovala sanace starých uzavřených skleníků. V plánu je podle Janečka rekonstrukce infrastruktur celého území. Ta je nyní ve fázi přípravy. Cílem je Botanickou zahradu více otevřít veřejnosti.

Botanická zahrada v Praze 9 vznikla v roce 1991 na území parku z roku 1920, který založil zahradní architekt František Thomayer. Její součástí jsou skleníky na svahu kopce Tábor, které pocházejí ze stejné doby. Od roku 2011 tu fungují moderní tropické a subtropické skleníky. Zahrada soustřeďuje rostlinné sbírky, v nichž je asi 5000 druhů rostlin.

Pro návštěvníky je zahrada otevřena celoročně. Od května do října denně od 9 do 18 hodin, od listopadu do dubna v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

