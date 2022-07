Do Českého Švýcarska dorazil polský vrtulník, ještě večer se zapojil se do pomoci s hašením

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

K požáru do Českého Švýcarska dorazil polský vrtulník, řekl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Ve středu by mohl hasičům vypomoci i vrtulník firmy Czechoslovak group, přiletět ma také vrtulník ze Slovenska a dvojice speciálních hasičských letadel z Itálie. Vlček doplnil, že by na místě mohlo hasit až sedm vrtulníků, podle něj jde o maximum, aby bylo možné provozovat letový provoz bezpečně.

Polský vrtulník se zapojil do pomoci hned v úterý večer. "Polský vrtulník Balckhawk tady shodil už několik bambi vaků," řekl ČTK v Hřensku mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Vodu z Labe nabírají nadále i další vrtulníky. Létat budou do setmění.

Šéf polských hasičů Andrzej Bartkowiak uvedl na twitteru, že v Česku bude s hašením pomáhat polský vrtulník Blackhawk s tzv. bambi vakem pro hašení za letu. Průmyslově-technologický holding Czechoslovak group uvedl, že bezplatně poskytne pro hašení v Českém Švýcarsku od středy na dobu, po jakou to bude potřeba, vrtulník Mi-8. "Podařilo se nám na Slovensku velmi rychle zajistit stroj Mi-8 s bambi vakem na vodu o objemu 2000 litrů, a to i s posádkou," uvedl Jozef Dzuruš, jednatel společnosti European Air Services Slovakia, která je součástí holdingu.

🇵🇱🇨🇿Strona czeska zaakceptowała pomoc Polski w gaszeniu pożaru Parku Narodowego. Jeszcze dziś strażacy @KGPSP razem z @PolskaPolicja z wykorzystaniem śmigłowca #BlackHawk i zbiornika Bambi Bucket pomogą w walce z żywiołem. @MSWiA_GOV_PL @Kaminski_M_ @WasikMaciej — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) July 26, 2022

Vrtulník z Polska přiletěl v úterý večer a stroj ze Slovenska má přiletět ve středu ráno v 07:00, řekl Vlček České televizi. Oba vrtulníky jsou schopné nést ve vaku až 3000 litrů vody. Přiletět ve středu mají také dva stroje Canadair z Itálie schopné pojmout po 6000 litrech, dodal Vlček.

Oheň v národním parku, který se rozšířil na území o rozloze téměř 1000 hektarů, likvidují více než čtyři stovky hasičů, včetně dobrovolných. Požár se podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka šíří údolím říčky Kamenice. Hlavním cílem je, aby se plameny nešířily směrem na severovýchod. Situace není optimální kvůli tomu, že v úterý odpoledne začal foukat vítr, který hašení komplikuje, dodal.

"Teď tady s místními objíždíme, abychom dokázali odhadnout, jestli například obec Kamenická Stráň je jednou z těch, která by mohla být ohrožena," řekl ČTK Vlček. Situace je podle něj komplikovanější kvůli tomu, že jsou v místě chovy hospodářských zvířat, jejichž evakuace trvá delší dobu. Večer museli kvůli šířícímu se požáru odejít ze svých domů obyvatelé Vysoké Lípy.

Rozsah škod zatím nelze odhadnout. Zasaženo bylo i několik domů v obci Mezná. V noci podle Vlčka nebude možné hasit požár ze vzduchu. "Ta situace je relativně nebezpečná, jak s nabíráním vody, tak se samotným nasazením techniky," řekl Vlček. Hasiči se podle něj budou soustředit na požární obranu, aby se oheň rozšířil co nejméně. "Ale všechno se odvíjí od povětrnosti a zejména od síly větru," dodal Vlček.

V národním parku začalo také kácení stromů s cílem zastavit šíření požáru. Jeden z těžebních strojů poskytnutých státním podnikem Lesy ČR už s vytvářením protipožárních pásů začal, další čtyři harvestory jsou na cestě, uvedl na twitteru ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

❗️Na místo požáru míří 5 harvestorů @LesyCR_ , první už je na místě a pustil se do vytváření protipožárních pásů. Další stroje jsou na cestě. Cílem je pomoci @hasici_cr vytvořit vykácené pásy lesa, které pomohou požár zastavit. Jsme připraveni poskytnout i další nutnou techniku. — Zdeněk Nekula (@ZNekula) July 26, 2022

Těžební stroje budou podle ministra tvořit protipožární pásy a odstraňovat suchou hmotu. "První už je na místě a pustil se do vytváření protipožárních pásů. Další stroje jsou na cestě," uvedl Nekula.

Náklady spojené s nasazením techniky budou podle ministra hradit Lesy ČR. "Jsme připraveni poskytnout i další nutnou techniku," dodal ministr.

