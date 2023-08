Do finále soutěže o nejlepší ekologické opatření postoupilo 21 projektů

Zdroj | Adapterra Awards/Nadace Partnerství. Ilustrační foto

Do finále pátého ročníku soutěže Adapterra Awards o nejlepší opatření reagující na změnu klimatu postoupilo 21 projektů. Dnes je představili zástupci soutěže, kterou pořádá Nadace Partnerství. Projekty zahrnují budovy, veřejná prostranství či krajinářská opatření, které mají ambice reagovat na klimatickou změnu a související růst teplot. Celkem se do letošního ročníku přihlásilo 115 projektů. Výsledky soutěže organizátoři vyhlásí 1. listopadu.

"Z letošních postupujících 21 finalistů je letos nejvíce, tedy 12, těch krajinných. Tyto adaptace pomáhají udržet úrodnou a vlahou půdu, představují přírodě blízké způsoby protipovodňových a protierozních opatření nebo obnovu mokřadů a tůní," uvedla koordinátorka soutěže Andrea Křivánková z Nadace Partnerství.

Mezi finálovým projekty jsou dále čtyři budovy, čtyři veřejná prostranství a jedna společnost se svým výrobním postupem, konkrétně se jedná o jihomoravskou firmu Beas a její technologie výroby betonu s využitím zadržené dešťové vody. Odborná porota bude udělovat ceny v kategoriích zastavěná území, náš domov, volná krajina a pracovní prostředí. Nadace také na webu soutěže spustila veřejné hlasování, ve které lidé udělí jednomu z projektů cenu sympatie.

Martin Ander z Nadace partnerství uvedl, že jedním z cílů soutěže je nastavovat nové standardy investic. "Projekty by měly ukazovat standard toho, jak by měla vypadat každá investice, protože jedině tak se dokážeme na změnu klimatu připravit," řekl. Podle Michaela Hoška z firmy Integra Consulting, která je odborným garantem soutěže, se do soutěže často hlásí investoři s opatřeními, jež považují za inovativní, ale reálně už jsou, nebo by alespoň měla být naprosto běžná.

Mezi finálovými projekty je například budova domu dětí a mládeže v Chebu, hospodaření s dešťovou vodou v pražském ekologickém centru Toulcův dvůr, modernizace vozovny plzeňského dopravního podniku, obnova lesoparku Čertova rokle v Brně-Lesné, revitalizace Rokytky nad pražským Hořejším rybníkem, úpravy pětikilometrového úseku koryta Vltavy na Mělnicku nebo protipovodňová opatření v obcích Dolní Újezd na Svitavsku a Němčany na Vyškovsku.

Výsledky soutěže organizátoři vyhlásí 1. listopadu v Praze, podle Andera bude vyhlášení stejně jako v minulých letech spojeno s odbornou konferencí, která bude letos na téma ochrany stromů. V minulých ročnících bylo v soutěži oceněno několik úspěšných projektů zaměřených na obnovu mokřadů, například Josefovské ptačí louky, Sedmihorské mokřady, soustava tůněk v Sedlčanech, nový prostor pro řeku Dyji či obnova mokřadů u Ořechova u Brna.

