Do liberecké zoo na Štědrý den přišlo skoro 3000 lidí, i když počasí nepřálo

Liberecká zoo měla na Štědrý den tradičně vysokou návštěvnost, i když počasí nepřálo. Přišlo bezmála 3000 lidí, přestože po celý den pršelo. ČTK to řekla mluvčí zoo Barbara Tesařová."A takřka všichni přinesli i drobné dárky pro zvířata. Zaplnili jsme jimi naše dodávkové auto. Byly to stovky kilogramů zeleniny a ovoce, desítky kilogramů ořechů a sušeného ovoce plus nějaké další trvanlivé potraviny," řekla mluvčí zoo.

Na Štědrý den mívá liberecká zoo nejvyšší denní návštěvnost za celé zimní období. "V zimě jinak chodí denně desítky lidí nebo nižší stovky," uvedla Tesařová. V předchozích letech, pokud počasí přálo, přišlo do zahrady na Štědrý den ještě více lidí než letos. Rekord je přes 6000 návštěvníků, včera jich bylo 2848. Tradičně mezi příchozími převládaly rodiny s malými dětmi.

Nejstarší zoo v republice patří mezi nejnavštěvovanější místa v Libereckém kraji. Rekordní byla návštěvnost v roce 1989, kdy přišlo zhruba 460.000 lidí. Loni zoo prošlo 321 000 návštěvníků. "Letos to bude asi obdobné jako loni," dodala Tesařová.

Vysokou návštěvnost včera měla i sousední botanická zahrada, která je také nejstarší svého druhu v republice. "Měli jsem 1010 návštěvníků," řekl ČTK ředitel botanické zahrady Václav Lenk. Letošní rok bude pro tuto zahradu mimořádně úspěšný. "Už na konci listopadu jsme měli přes 72.600 návštěvníků," uvedl Lenk. Tolik lidí, ale za celý kalendářní rok, měla zahrada naposledy v roce 2010, letos tak bude jistě ještě vyšší. K vyšší návštěvnosti přispívá, že zahrada začala pořádat tematické výstavy a nově nabízí i edukativní programy pro děti.

Kdo si chtěl na Štědrý den v Liberci užít sněžení, musel do výše položených částí města. "Připadlo u nás asi pět centimetrů," řekl ČTK ředitel skiareálu na Ještědu Radek Chalupa. Návštěvnost lyžařského areálu byla dnes podle něj dobrá. "Chodili jednotlivci i rodiny s dětmi. Měli jsme 330 hostů," dodal Chalupa.

