Do Milovic přijely ze Zoo Tábor dvě samice zubra

Hlavním důvodem stěhování samic zubrů je zvětšení genetické pestrosti milovické stáda.

Dvě samice zubra evropského přijely prvního dubna do rezervace velkých kopytníků u Milovic na Nymbursku. Samice Tara a Norisa dorazily ze Zoo Tábor, transport se uskutečnil bez komplikací, stejně tak následné vypuštění zvířat v Milovicích, řekl ČTK ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.

Zvířata nyní budou několik dní oddělena v takzvané aklimatizační ohradě. "Je to z toho důvodu, kdyby se přeci jen ukázalo nějaké skryté zranění z transportu nebo třeba nějaká choroba, tak aby nebyla zvířata zapojena do stáda na velké ploše a mohla se jim lépe poskytnout pomoc," řekl Dostál. Většinou to je podle něj pouze preventivní opatření.

Hlavním důvodem stěhování samic zubrů je zvětšení genetické pestrosti milovické stáda. "České rezervace jsou uzavřené, nemohou mezi nimi zvířata přirozeně migrovat, Z toho důvodu je potřeba čas od času některá zvířata mezi rezervacemi nebo zoo převézt, aby docházelo k oživení genetické základny v rámci stáda. Jinak by zvířata v rámci dlouhodobě uzavřeného chovu degenerovala," uvedl Dostál.

Velcí kopytníci přišli do bývalého vojenského prostoru Milovice v roce 2015. Od té doby divokým koním, zubrům a zpětně šlechtěným praturům postupně daří uzdravovat místní krajinu a zachraňovat v těchto místech před vymizením řadu ohrožených živočichů a rostlin.

