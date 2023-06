Do nastražené klece u děčínské zoo se chytily tři uprchlé opice, tři jsou venku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Do nastražené klece u děčínské zoo se dnes podařilo chytit čtyři uprchlé opice. Nejprve to byl brzy ráno alfasamec a samice s mládětem, o něco později další samec. Mimo areál tak zůstávají dva makakové chocholatí, jedna opice je mimo svůj výběh v zahradě. ČTK to řekla mluvčí zoo Alena Houšková. Skupina zvířat uprchla v pondělí večer z výběhu, u kterého někdo poškodil elektrický ohradník. Vstup do lesoparku na Pastýřské stěně byl dnes omezen, městská policie zapáskovala vybrané úseky."Opravdu potřebujeme na návrat opičáků klid," uvedla Houšková k prvnímu dnešnímu odchytu. Klec sklapla v 06:45. Zoologové ji plní různými dobrotami. "Opice dohání hlad, už tady vybíraly koše," doplnila Houšková. Další odchycený samec je druhý nejstarší z uprchlé skupiny. Mimo areál se tak pohybují dvě odrostlejší mláďata. Z výběhu uteklo devět zvířat, dvě se podařilo chytit hned a jedna samice zůstala v areálu zoo.

Policie vyšetřuje muže, který je podezřelý, že poničil elektrický ohradník, čehož zvířata využila k útěku. Policie přijala oznámení od děčínských strážníků o tom, že pátrají po neznámé osobě, která zřejmě po zavírací době v zoo poškodila elektrický ohradník z výběhu opic, a to v pondělí kolem 21:00. Asi o půl hodiny později vypátrali strážníci podezřelého u nedaleké restaurace na Pastýřské stěně. Na člověka u objektu upozornil policista v civilu. Policie následně zadržela dvaačtyřicetiletého muže. Test na přítomnost drog v těle u něj vyšel s pozitivním výsledkem na THC. Mluvčí policie Eliška Kubíčková ve středu ČTK řekla, že muže policisté po provedení všech potřených úkonů předali do péče zdravotníků.

