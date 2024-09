Sesuvy půdy očekávají geologové Beskydech, svahové deformace hlásí 6 lokalit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Sesuvy půdy či svahové deformace v souvislosti s povodněmi hlásí šest lokalit. Geologové očekávají převážně větší sesuvy půdy v Beskydech. Vycházejí ze zkušeností s povodněmi z roku 1997, řekl ČTK ředitel České geologické služby ČR Zdeněk Venera. Sesuvy půdy se v Beskydech mohou objevit v řádu dní až týdne, poté jejich pravděpodobnost začne rychle klesat. Vzhledem k suchému létu se ale nemusí vůbec objevit."Máme zkušenosti z předchozích povodní, které zasáhly Moravu v roce 1997. Je to do jisté míry srovnatelná situace, a víme proto, která pohoří a které horniny jsou náchylnější k sesuvům. Z našeho pohledu se jedná především o oblast Beskyd. Jsou tvořeny horninami, jako jsou jílovce, slínovce, pískovce. Když se tyto horniny nasytí vodou, tak ztrácí soudržnost a snáz se ten sesuv aktivuje," řekl Venera. Dodal však, že situace se může lišit, neboť intenzivním srážkám předcházelo letos suché léto.

Rozdíl oproti povodním z roku 1997 je podle Venery v tom, že tehdy se odehrály na začátku léta. Tehdy byla půda již předem nasycena vodou z jarních dešťů. "Nyní nás povodně a vydatné srážky zastihly na konci suchého léta a horninové prostředí bylo vyschlé. A přestože srážky byly enormní, tak jsme v napětí, zda budou stačit k tomu, aby se velké množství sesuvů aktivovalo, nebo jestli svahy budou schopné dešťovou vodu vstřebat bez toho, aniž by se destabilizovaly," uvedl.

Sesuvy se podle Venery dají rozlišit na dva typy. První jsou takzvané bahnotoky. "Svrchní vrstva svahových sedimentů, které obsahují kameny, hlínu, písek a různé úlomky, se nasytí vodou a sjede dolů jako bahnotok. To je případ, který například nastal u Malé Úpy. Bahnotoky se v podstatě aktivují okamžitě," řekl Venera. Poté jsou sesuvy s větší mocností, které zahrnují i horninové a skalní podloží. Ty mohou nastat v řádu dní, týdnů nebo i měsíců. Záleží o jaký typ hornin jde.

Venera řekl, že Česká geologická služba neplánuje vyjíždět do terénu preventivně. "Čekáme na ohlášení případů sesuvu a pak vyrážíme na dané místo, kde provedeme rychlé zhodnocení, o co se jedná. Případně provedeme detailnější průzkum či navrhneme řešení do budoucna. Od neděle v souvislosti s počasím máme hlášení ze šesti lokalit, kde pozorují deformace povrchu," řekl. Jde o Malou Úpu na Trutnovsku, Čtyřkoly na Benešovsku, Bílovice nad Svitavou na Brněnsku, Hustopeče a Šitbořice na Břeclavsku a Vsetín.

"Preventivně nejezdíme, neboť vycházíme ze znalostí, které máme. Máme webovou aplikaci svahové nestability a tam jich je zaneseno asi 22 000 různého typu. Spoustu území bylo již detailně mapováno z hlediska výskytů sesuvů v minulosti či tvarů, které napovídají, že by tam sesuv mohl být aktivován. Ono není ani prakticky proveditelné, abychom preventivně někam vyjížděli. Když se nám nakupí požadavky na prohlídky konkrétních lokalit, tak se musíme soustředit na ně," uvedl Venera.

Česká geologická služba má telefonní linku 234 742 222, na kterou se mohou lidé obrátit, pokud si nejsou jisti, zda by mohl například svah po srážkách být nestabilní a způsobit problémy.

