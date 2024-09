Hnutí DUHA: Naše sdružení stavbu přehrady Nové Heřminovy nezdrželo. Navrhovalo naopak levnější, rychlejší a efektivnější řešení protipovodňové ochrany

Marek Blatecký 17.9.2024 14:34

To je vše krásné co píše Hnutí duha, ale tohle funguje jen v ideální povodní, tedy v té, kdy přijde jedna a další za několik let. Jenže těch povodní přišlo během těch třech dnů několik. Při první by se nasytily ty přírodě blízké opatření a ty další by tyto opatření převálcovaly jako prd. Pokud vím, tak přehrada Nové Heřminovi není jen o přehradě, ale souběžně s ní jsou i tyto opatření blízké přírodě, aby to vše dohromady fungovalo co nejlépe. I kdyby to stálo 20mld, tak Hnutí je po tom prdlajs, pořád by to bylo levnější než ty neustále se opakující škody způsobené tím, že to tam není. Hnutí duha nemá co navrhovat, není to žádná odborná firma, žádny věděcký ústav, je to jen banda nabubřelých fanatiků, kteří jen škodí a ve finále i přírodě, jelikož ty peníze co se musí vynaložit na obnovu způsobených škod, tak se mohly investovat do obnovy přírody, třeba ty mokřady, deinstalace meliorací, rekultivace, dotací na to, aby veškeré polnosti nebyly zooravány, aby byly lesní porosty nahrazovány listnatými stromy atd.. Tak leda budeme platit opravy cest a další infrastruktury.

Odpovědět