Do opatření před suchem šlo v minulých letech 16 miliard ročně, mají pokračovat

Vláda Petra Fialy (ODS) chce pokračovat v investicích do opatření k ochraně před následky sucha, do příštího roku proto aktualizuje koncepci z let 2017 až 2022. Po jednání kabinetu, který probral plnění pětiletého plánu, to řekl vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) pověřený vedením ministerstva životního prostředí. Díky investicím, které ročně dosahovaly 16 miliard korun, se podle něj podařilo v posledních letech rozšířit systémy s pitnou vodu k více než 100 000 obyvatel.

Jurečka uvedl, že pro vládu je řešení problémů spojených se suchem důležitou prioritou.

Na realizaci opatření obsažených v hodnocené koncepci vydalo průměrně každoročně 13,2 miliardy korun ministerstvo zemědělství, 2,7 miliardy korun ministerstvo životního prostředí. Vybudováno bylo 686 kilometrů vodovodních sítí, 34 úpraven pitné vody a financováno 63 projektů propojení vodárenských soustav, což umožnilo nově napojit 104.000 obyvatel.

Koncepce vznikla na základě práce komise Voda-sucho ustavené ministry zemědělství a životního prostředí v roce 2014.

