Doba fosilních paliv musí skončit, uvítal šéf OSN Guterres shodu na COP28

Generální tajemník OSN António Guterres dnes uvítal dohodu klimatické konference COP28 na odklonu od fosilních paliv. COP28 podle něj dospěla k rozhodujícímu momentu v boji proti klimatické změně. Věk fosilních paliv musí skončit, zdůraznil.

"COP28 se ocitla v rozhodujícím momentě v boji proti klimatické změně," napsal Guterres na síti X. Je podle něj důležité, aby výsledek naplňování globálních závazků potvrdil nutnost omezení nárůstu globální teploty o 1,5 stupně, což "vyžaduje drastické redukce emisí v tomto desetiletí".

