Dobrovolníci se ode dneška mohou opět zapojit do úklidu Orlické přehrady

Dobrovolníci se ode dneška mohou opět zapojit do úklidu břehů Orlické přehrady. Akce Ukliďme Orlík, kterou pořádá Český rybářský svaz ve spolupráci se státním podnikem Povodí Vltavy a Českým svazem ochránců přírody, potrvá do 3. dubna. Hlavní část, sběr nashromážděného odpadu, je naplánována na 4. a 5. dubna, řekl ČTK Pavel Vrána z Českého rybářského svazu.

V minulosti dobrovolníci při akci sesbírali z břehů nebo vylovili z vody velké množství plechovek, děravé sudy, rozbité židle a další harampádí. Mezi haldami odpadků byly i věci, které se už dnes nevyrábějí, například igelitové sáčky od mléka.

Podle Václava Zemana z Českého rybářského svahu se do úklidu zapojují lidé, jimž není lhostejné, jak to kolem Orlíku vypadá. "Třeba přijede parta nadšenců, vezmou i děti, které si pohrají na březích, a oni chodí a sbírají a připravují nám pytle. My je potom svážíme," dodal Zeman.

Orlická přehrada je největším vodním dílem v Česku. Stavba začala v roce 1954 a hlavní část prací pokračovala až do roku 1961. V minulosti prošla přehrada mnoha zkouškami, těmi nejnáročnějšími byly povodně v letech 2002 a 2006.

