Dobrovolníci se v únoru pustí do úklidu Orlické přehrady

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Český svaz ochránců přírody ‎Ukliďme Orlík! / facebook.com Dobrovolníci se 5. a 15. února pustí do úklidu Orlické přehrady, která je nyní upuštěná kvůli přestavbě lodního výtahu. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | www.crsplzen.cz Akce Ukliďme Orlík.

Dobrovolníci se 5. a 15. února pustí do úklidu Orlické přehrady, která je nyní upuštěná kvůli přestavbě lodního výtahu. Na obnažených březích nádrže leží velké množství odpadu, který byl dříve schovaný pod hladinou. Cílem je využít času do opětovného napuštění přehrady a odstranit co nejvíc věcí, které do přírody nepatří. Včera to řekla Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody.

Akci Ukliďme Orlík pořádá kromě ochránců přírody také Povodí Vltavy a Český rybářský svaz. Ve středu 5. února se vydají uklízet především zaměstnanci povodí, rybáři a ochránci na hůře dostupné úseky. Přidat se k nim může až 30 dobrovolníků z řad veřejnosti. "Dnes ráno se mi ozvali zaměstnanci ČEZ, že by si udělali dobrovolnický den, a hlásí se nám i další dobrovolníci," uvedla včera Landová.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Český svaz ochránců přírody ‎Ukliďme Orlík! / facebook.com Akce Ukliďme Orlík.

V polovině února se do úklidu zapojí široká veřejnost, kapacita je až 300 lidí. Na každý úsek se vejde určité množství dobrovolníků, rukavice a pytle budou zajištěny na místě. Úklid Orlíku má být podle pořadatelů "zahřívací akcí" k celostátní kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko, jejíž hlavní úklidové dny jsou letos 4. dubna a 19. září.

Díky poklesu Orlické přehrady se v minulých měsících dostaly nad hladinu jezy, zbytky elektrárny nebo mosty, které desítky let zůstávaly skryty u dna nádrže. Nádrž se má začít znovu napouštět ke konci února. Orlická přehrada je největším vodním dílem v ČR. Stavba začala v roce 1954 a hlavní část prací pokračovala až do roku 1961. V minulosti prošla přehrada mnoha zkouškami, těmi nejnáročnějšími byly povodně v letech 2002 a 2006.

reklama