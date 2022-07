Svatá Prostoto 21.7.2022 16:51 Reaguje na Pavel Hanzl

Snad za 30 ... tak za 30 to fakt není:-))) ... ten diskont se uvádí v rozmezí 15-30%, což jsou furt velmi slušné prachy.



A kdybyste nebyl trouba a negramot, tak to v tom článku máte jasně napsáno, jak na tom Rusko je ... "Russia’s revenues from oil and gas continue to increase and are predicted to hit $285 billion this year, thanks partly to high- sales to Asian markets, which make up for the deeply discounted prices Russia has been selling at."



Takže vydělává Rusko, vydělává Asie, Biden má z cen hlavu v pejru a my si házíme mašli. Samozřejmě, Rusko má problémy, ale furt je to z dopadu sankcí spíš remíza.



Zjevně se žádné drama v pojištění nekoná, ona je jednak otázka, jak moc by se to dohledávalo a realizovalo ... zejména v případě přeprodeje té ropy ... jednak něco je schopno Rusko pojistit samo, něco pojistí někdo další. Rozhodně tankery nečekají v přístavech s obavami vyplout. To zase bylo jen takové plácnutí do vody.

