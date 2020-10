Dva vzácní krokodýli, Kraken a Penelopa, se budou stěhovat ze Dvora Králové do Polska

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Bernard DUPONT / Flickr.com Tomistomy úzkohlavé obývají tropické řeky, jezera a močály jihovýchodní Asie. Jejich populace v přírodě je odhadována na 2500 jedinců. Ohroženi vyhynutím jsou kvůli devastaci přirozeného prostředí a trofejovému lovu. Tomistomy se dožívají až 60 let.

Dva vzácní krokodýli úzkohlaví ze Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se budou příští rok stěhovat do zoologické zahrady v Lodži v Polsku. V Polsku budou žít samec Kraken a samice Penelopa ve výrazně větším pavilonu, čímž by se podle chovatelů měla zvýšit jejich šance na početí mláďat. ČTK to řekla mluvčí safari parku Zuzana Boučková.

Kraken a Penelopa přišli do Dvora Králové v roce 1989 ze zoo v Singapuru jako čerstvě vylíhnutá mláďata. Kraken nyní měří zhruba 515 centimetrů a váží nejméně 380 kilogramů, takže svou expozici v pavilonu Vodní světy výrazně přerostl. V současné době Kraken patří mezi největší krokodýly žijící v evropských zoologických zahradách. Krokodýl úzkohlavý je známý také pod názvem tomistoma úzkohlavá nebo gaviál sundský.

Kraken a Penelopa se přes opakované snahy dosud nerozmnožili. Samice přitom již 12 let snáší neoplozená vejce, která pečlivě zahrabává na souši. "To ukazuje na fakt, že se jedná o bezproblémovou a v kontextu chovů v lidské péči výjimečnou samici," uvedli dvorští chovatelé. Statistika neúspěšných snah o rozmnožení podle nich dokládá, že v současné expozici to dvojici s velkou pravděpodobností nevyjde. Důvodem může být nedostatečná hloubka vody, která páru neumožňuje dostat se do správné pozice pro páření.

Na doporučení koordinátora evropského chovu tomistom se dvorský pár přestěhuje do Lodže, kde právě vzniká pavilon Orientarium s novou rozsáhlou expozicí věnovanou právě tomistomám. "Zde je čeká prostor s podstatně rozsáhlejší vodní plochou i vyšším vodním sloupcem. Nové působiště tak zvyšuje šanci pro obě zvířata zanechat po sobě potomky," uvedli chovatelé. Rozmnožení těchto vyhynutím ohrožených krokodýlů označili za prioritu chovu.

Kraken také Penelopu v současné expozici opakovaně napadá. Podle chovatelů je pravděpodobné, že důležitou roli v tom hraje i nedostatečná rozloha expozice, a tedy nemožnost krokodýlů najít si vlastní prostor stranou toho druhého.

Po přesunu tomistom do Lodže přijdou do jejich expozice menší a rovněž kriticky ohrožení krokodýlové štítnatí.

