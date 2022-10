Dvorskou zoo při Týdnu duchů zaplní přes deset tun dýní, ukáže mladé levharty

Foto | Aaron Burden / Aaron Burden / Unsplash

Safari Park Dvůr Králové nad Labem zaplní od soboty při tradičním Týdnu duchů rekordních více než deset tun dýní. Lidé si z nich budou moci do neděle 30. října vydlabat dýňová strašidla. V pondělí 24. října návštěvníci zoo budou moci poprvé vidět dva levharty perské narozené v srpnu. Vzácné šelmy chovatelé vypustí do venkovního výběhu, řekla ČTK mluvčí zoo Zuzana Boučková.

Vrcholem Týdne duchů, který je inspirovaný anglosaskou halloweenskou tradicí, bude v sobotu 29. října strašidelná stezka. Akce každoročně do zoo přiláká tisíce lidí, loni jich bylo přes 20 000. V roce 2020 se kvůli covidovým restrikcím nekonala.

Dýně budou pracovníci zoo na tři místa určená k dlabání navážet podle potřeby. "Dýní máme letos připraveno nejvíc v historii. Jsou určené k ozdobení safari parku. Prosíme návštěvníky, aby dýni po vydlabání umístili na nějaké hezké místo v areálu," uvedla koordinátorka akce Jana Hudcová. K dlabání by si lidé měli přinést vlastní nástroje.

Lidé budou moci ochutnat i dýňová jídla, která připraví kuchaři restaurace Lemur. Dýně budou dostávat i zvířata, například sloni, šimpanzi nebo hyeny.

Levharti perští by měli v Týdnu duchů začít pravidelně vycházet do venkovního výběhu. "Přístup do expozice budou mít malí samci s matkou každý den. Závisí ovšem pouze na nich, zda z tepla zázemí vylezou. Lepší šance je spatřit bude za pěkného počasí v odpoledních hodinách," uvedla zooložka Gabriela Linhart.

Dvorská zoo, jejímž majitelem je Královéhradecký kraj, se specializuje na Afriku. Velmi úspěšná je v chovu nosorožců či žiraf. Patří v kraji k nejnavštěvovanějším turistickým cílům, loni do zoo přišlo 544 000 lidí.

