E.ON investuje 27 miliard eur, aby se připravil na přechod k zelené energii

Německá energetická skupina E.ON do roku 2026 investuje kolem 27 miliard eur (více než 687 miliard Kč), aby připravila distribuční sítě i zákazníky na přechod k obnovitelným zdrojům energie. Firma si také stanovila cíle z hlediska tvorby zisku a plán výplaty dividend. E.ON se tak přidal ke svým rivalům, kteří podobné plány buď již nastínili, nebo se k tomu chystají.

Zhruba 22 miliard eur půjde na modernizaci sítě pro distribuci elektřiny a zemního plynu, která je v případě tohoto podniku nejdelší v Evropě. Kolem pěti miliard eur pak firma vyčlenila na zákaznická řešení, přes která E.ON dodává služby přibližně 50 milionům odběratelů v několika zemích Evropy.

Oznámený investiční program přichází asi týden poté, co podobný záměr představila společnost RWE, která je největším producentem elektřiny v Německu. RWE nastínila plán investic za 50 miliard eur (1,27 bilionu Kč), které půjdou do rozšíření kapacit obnovitelných zdrojů. Evropské energetické firmy se totiž snaží přípravy na takzvanou zelenou budoucnost urychlit, aby zvládly splnit cíle dohodnuté na úrovni Evropské unie.

Jeden z obchodníků podle agentury Reuters poznamenal, že oznámení o plánovaných investicích neobsahuje "žádná pozitivní překvapení" a že firma bude muset investory přesvědčit až na konferenci, kterou k tomu uspořádá.

Pětiletý plán počítá i s tím, že E.ON získá dvě až čtyři miliardy eur z prodeje části majetku a partnerských podílů. Dalších asi 500 milionů eur by měly přinést úspory. Upravený hrubý provozní zisk (EBITDA) z hlavní činnosti by se měl v roce 2026 pohybovat kolem 7,8 miliardy eur. To by znamenalo, že v období 2021 až 2026 dosáhne složený roční růst zisku asi čtyř procent.

"Dekarbonizace evropské ekonomiky staví odvětví energetiky na práh klíčového desetiletí růstu," prohlásil generální ředitel firmy Leonhard Birnbaum, který se funkce ujal v dubnu.

E.ON také navrhl vyplatit z hospodaření letošního roku dividendu 0,49 eura na akcii, což je proti loňské dividendě 0,47 eura nárůst o více než čtyři procenta. Je to i v souladu s očekáváním analytiků v anketě společnosti Refinitiv. Současnou dividendovou politiku, která počítá s ročním růstem až o pět procent, E.ON prodlouží o tři roky, respektive do roku 2026.

V České republice skupina E.ON zásobuje elektřinou prostřednictvím své distribuční sítě zhruba 1,35 milionu zákazníků, především z jižních Čech a jižní Moravy. Její tržní podíl v tomto sektoru činí asi 21 procent. Délka distribuční sítě firmy přesahuje 65.000 kilometrů. V distribuci plynu disponuje E.ON více než 4000 kilometrů dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v České republice dosahuje přibližně 10,5 procenta.

