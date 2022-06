EEA: Za každým desátým onemocněním rakovinou v Evropě je vnější prostředí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz "Rakovinná rizika podmíněná životním prostředím a povoláním jsou v zásadě odvratitelná a jejich snížení je klíčem ke snížení zátěže rakovinou v Evropě," uzavírá EEA.

Za zhruba každým desátým onemocněním rakovinou v Evropě stojí vnější faktory jako například škodliviny z ovzduší. Uvedla to ve své zprávě Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), která ve své studii podle agentury DPA poprvé zkoumala souvislost mezi rakovinou a životním prostředím.

Znečištění ovzduší, rakovinotvorné chemické látky, ultrafialové záření nebo pasivní kouření jsou odpovědné odhadem za deset procent všech onemocnění rakovinou. Pravděpodobně je ale tento podíl mnohem vyšší, upozorňuje zpráva, kterou tento týden zveřejnila EEA. Kouření, konzumace alkoholu nebo vlastní stravování do této analýzy nebyly zahrnuty.

Dobrou zprávou podle expertů je, že rizika vzniku rakoviny podmíněná životním prostředím nebo zaměstnáním lze snížit bojem proti znečišťování životního prostředí a změnou chování. Jde o účinnou a nenákladnou možnost, jak snížit počet onemocnění rakovinou a souvisejících úmrtí.

"Rakovinná rizika podmíněná životním prostředím a povoláním jsou v zásadě odvratitelná a jejich snížení je klíčem ke snížení zátěže rakovinou v Evropě," uzavírá EEA.

Redukce zatížení škodlivinami prostřednictvím unijního akčního plánu Zero Pollution, strategie udržitelnosti v oblasti chemikálií a důsledné uplatňování stávajících unijních opatření by výrazně přispěly ke snížení počtu případů rakoviny, vysvětlil výkonný ředitel EEA Hans Bruyninckx. "Byla by to účinná investice do zdraví a blaha našich občanů," dodal Bruyninckx.

