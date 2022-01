Ekologické organizace: Ministerstvo by nemělo úpravy strategického zemědělského plánu uspěchat

pavel peregrin 7.1.2022 07:20

Plán je kompromisní a tak by to mělo zůstat. A na adresu "ekologů", a nyní se nechci dotknout těch skutečných: pokud to myslíte s ochranou přírody opravdově, tak byste naopak měli podpořit zemědělství INTENZIVNÍ. Tady nejde zdaleka jen o nás, ale o dopady EXTENZIVNÍHO zemědělství celosvětově, protože to povede k urychlení vypalování a odlesňování pralesů, které přeci vy tak chráníte. Evropě ujíždí nejen vlak, ale nyní již i rychlík a ostatní svět na to nebude pranic dbát. Jediné, čeho extenzitou docílíte je, že se potraviny dovezou odjinud. Nic víc a nic méně. A intenzivní zemědělství znamená podstatně menší potřebu zemědělské plochy, než EKO při srovnatelné produkci komodit.

A pro rýpaly- současná spotřeba agrochemie v ČR je 1,58 kg/ha, Německo zhruba 3.5 kg, země Beneluxu v průměru přes 4 kg, Itálie dokonce přes 6 kg. Takže pokud snižovat, tak od jedné hranice a ne že my snížíme na 0,5 kg a ostatní se v pohodě dostanou tam, kde jsme nyní my a spíš ještě pořád výš. To je poctivé a to je třeba, aby veřejnost věděla a nebyla neustále oblbována .

