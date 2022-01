Ekologické organizace: Nevyužitý potenciál obnovitelných zdrojů energie v ČR je obrovský

Richard Vacek 28.1.2022 21:07

Nevyužitý potenciál OZE je nevyužitý, protože využívat ho je neekologické a neekonomické, soudruzi. Přiveďte k nám moře a postavíme offshore větrníky. Navršte velehory a spoutané vodní masy nám roztočí turbíny. Posuňte póly a vysoké slunce nám ze solárních lánů megawatty přivede do měst. Soudruzi, vy to dokážete, ukažte to světu!

