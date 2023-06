Ekologické organizace žádají rozhodnutí o emisích pro elektrárnu Chvaletice Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Hnutí Duha a další ekologické organizace a spolky vyzvaly ministerstvo životního prostředí, aby krajskému úřadu v Pardubicích odebralo řízení o změně integrovaného povolení pro elektrárnu Chvaletice a samo rychle rozhodlo. Elektrárna stále nezískala pravomocnou výjimku z emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuť, před rokem ji zrušil soud. Přísnější normy přitom platí od srpna 2021. Zároveň organizace připravují žalobu na krajský úřad, pokud by výzvy ministerstvu nepomohly, uvedly v tiskové zprávě. Krajský úřad uvedl, že postupuje bez zbytečného odkladu, rozhodnout by chtěl po 22. červnu. Elektrárna zatím testuje novou technologii na snížení emisí rtuti, uvedl její mluvčí."Krajský úřad nerozhýbalo ani to, že na začátku letošního května vydalo ministerstvo životního prostředí závazný příkaz, aby bezodkladně nejpozději do 22. května rozhodl," uvedly ekologické organizace. Vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh uvedl, že krajský úřad, který má povinnost rozhodnout a limity elektrárně zpřísnit, rozhodnutí neustále oddaluje a tím umožňuje poškozování životního prostředí a zdraví lidí. "Úředníci buď nepracují nebo záměrně elektrárně nadržují. V každém případě by ministerstvo mělo případ převzít a rychle rozhodnout. V sázce není jen zdraví, ale také důvěra lidí v právní stát," uvedl Koželouh. Tiskový mluvčí organizace Greenpeace Lukáš Hrábek uvedl, že ministerstvo musí celou věc převzít a emise elektrárně snížit samo, jinak si podle něj velcí znečišťovatelé budou dál dělat, co se jim zamane. Podle Elišky Beranové, právničky Frank Bold, jiní provozovatelé uhelných elektráren od 17. srpna 2021 plní nové emisní limity, případně z nich získali výjimku. Provozovatel Elektrárny Chvaletice však nové limity neplní a výjimku nemá. "To by nebylo možné, nebýt nezákonné nečinnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, která trvá již rok," uvedla Beranová. Elektrárna podle svého mediálního zástupce Petra Duška už několik měsíců testuje řadu inovativních technologií, které mají potenciál splnit emisní limity na rtuť. "V podobné fázi jsou nyní i všechny ostatní velké elektrárny, které dosud tento limit nesplňují, a společně sdílíme nové poznatky a zkušenosti. Hledání a vyladění ekologické technologie však vyžaduje čas, a proto stále žádáme o přechodové období, které nám tento čas poskytne stejně jako ostatním," uvedl Dušek. Krajský úřad řízení o změně integrovaného povolení přerušil koncem února, začátkem května se k němu vrátil. Mluvčí hejtmanství Dominik Barták ČTK sdělil, že kraj byl veden snahou o hospodárnost řízení. Předpokládal, že během přerušení ministerstvo životního prostředí znovu rozhodne o výjimce, nebo věc vrátí k novému projednání Krajskému úřadu Olomouckého kraje, který výjimku původně vydal. Odpadla by tak jedna či druha překážka, kvůli kterým bylo řízení přerušeno. Zároveň krajský úřad časově omezil přerušení řízení nejzazším možným termínem do 30. dubna. Dne 5. května úřad oznámil elektrárně pokračování v řízení prostřednictvím datové zprávy, písemnost byla doručena ve lhůtě deseti dnů. Elektrárna měla možnost se podle správního řádu ve lhůtě do 15 dnů od obdržení oznámení o pokračování řízení seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí, tedy do 30. května. "Teprve po odeslání oznámení nám ministerstvo zaslalo informaci o tom, že máme rozhodnout do 22. května. Vzhledem k tomu, že nebylo možné krátit účastníka řízení na jeho právech, nebylo možné v tomto termínu rozhodnout. Zároveň krajský úřad 26. května obdržel novou žádost provozovatele zařízení o změnu integrovaného povolení. Krajský úřad z důvodu zásady rychlosti a hospodárnosti usnesením ze dne 1. června 2023 obě řízení spojil," uvedl Barták. Podle zákona o integrované prevenci byla stanovena patnáctidenní lhůta pro vyjádření k oznámení o zahájení řízení, tedy do 13. června, a následně má elektrárna termín do 22. června na seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí. "Z hlediska Krajského úřadu Pardubického kraje je při dodržování všech stanovených lhůt postupováno bez zbytečného odkladu," dodal Barták. Ministerstvo přijetí výzvy ekologických organizací potvrdlo. "Aktivitu krajského úřadu stále urgujeme a očekáváme, že zareaguje. Pokud se tak nestane, je v kompetenci ministerstva přenést řízení na jiný krajský úřad," uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková. Elektrárna o výjimku z emisí rtuti a oxidů dusíku usiluje několik let. Žádost podala na konci roku 2018, ale stále ji i kvůli odporu ekologických organizací nemá. V minulosti výjimku na šest let vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí, pobočka Krajského soudu v Olomouci ji však zrušila. Provozovatel elektrárny proti rozhodnutí podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ta však nemá odkladný účinek. Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou rekonstrukci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by podle svého vyjádření investovat další vysoké částky, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, původní výjimka umožňovala vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu o dva roky kratší. Elektrárna tvrdila, že pokud výjimku nezíská, bude muset výrobu ukončit, což by ohrozilo stabilitu energetické sítě. Za loňský rok elektrárna vykázala čistý zisk přes miliardu korun. Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. Vloni vyrobila rekordních 4,9 terawatthodiny (TWh) elektřiny.

