Ekologie, téma, které někteří Francouzi v prezidentské kampani postrádali

Ve druhém kole prezidentských voleb ve Francii proti sobě stáli už jen dva kandidáti, současný centristický prezident Emmanuel Macron a nacionalistka Marine Le Penová. Část voličů v předvolební kampani obou kandidátů postrádala téma ekologie, které považují za klíčové. Pro své rozhodování z toho ale vyvodili různé závěry.

Mladík v džínové bundě Olivier by si přál, aby politici ekologii věnovali mnohem větší pozornost. Ve volbách se rozhodoval prakticky, volil Macrona. "Nechci na vlastní oči vidět, jak by to tu mohlo vypadat, kdyby vyhrála Le Penová," řekl v Paříži ČTK.

Ekologii v projevech politiků postrádal i třicátník Sébastien. Problémem je podle něj také všeobecná chudoba a nedostupnost bydlení. U voleb měl k dispozici dva hlasy, jeden prostřednictvím plné moci, kterou mu svěřil kamarád. "Váhal jsem a tím, že jsem měl dva hlasy, jsem se nakonec nemusel rozhodovat. Jeden hlas jsem dal Macronovi a jeden jsem vhodil prázdný," řekl.

Mladý manželský pár Sophie a Paul přišel k volbám i s dcerkou v kočárku. "Ochrana životního prostředí by měla být jedním z hlavních politických témat, protože ovlivňuje výrobu, spotřebu i mnohé další aspekty společnosti," vysvětluje vášnivě Sophie, členka malé ekologicky orientované strany. V prvním kole ze strategických důvodů hlasovala pro Jeana-Luca Mélenchona, ve druhém kole "proti Le Penové". Část její rodiny volila Le Penovou, podle mladé ženy je k tomu vedly hlavně ekonomické důvody. "Chápu jejich nespokojenost, když na konci měsíce mají problém sehnat peníze na jídlo," uvedla Sophie.

"Ve Francii dneska vzniká společenský příkop, dokonce kráter. Navrhovala bych, aby všichni kandidáti na veřejnou funkci museli rok žít z minimální mzdy. Pak by opravdu pochopili, jak se žije obyčejným lidem," dodala Sophie.

Paul se vyjadřuje o poznání méně radikálně, ale i on by si přál prezidenta, který "by naslouchal lidem a měl opravdu dosažitelné cíle pro oblast životního prostředí, hospodářství a společnosti". Obálka, kterou Paul hodil do urny, byla prázdná.

