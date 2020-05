Elektrárna Chvaletice instaluje látkové filtry pro nižší prašnost

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Martin Vonka / Martin Vonka / 7energy.com Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. / Ilustrační foto

Elektrárna Chvaletice instaluje místo dosavadních elektrostatických odlučovačů popílku nové látkové filtry z nanomateriálů. Měly by významně snížit emise prachových částic, rtuti a dalších znečišťujících látek, uvedla elektrárna v tiskové zprávě. Práce jsou součástí modernizace bloků 3 a 4, která začala v roce 2016 a sále nebyla uspokojivě dokončena. Kompletně hotová by měla být do konce letošního roku.

Látkové filtry zachytávají škodliviny mechanicky na filtrační tkanině jednotlivých filtračních hadic. Na jeden výrobní blok připadne 9300 látkových pytlů o délce osm metrů. Po zanesení prachem se hadice čistí pomocí rázu vyvolaného protiproudým vpuštěním čistého stlačeného vzduchu. Odloučené částice potom putují do skladovacích sil k odvozu.

Ekologická organizace Greenpeace a právnický spolek Frank Bold Society modernizaci už v roce 2016 napadly. Podle nich se mělo k záměru provést posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a případně instalovat nejmodernější technologie. Soudy jejich žaloby zamítly. Modernizace prodlouží životnost bloků 3 a 4 do roku 2030.

Společnost Sev.en EC, která chvaletickou elektrárnu provozuje, vloni požádala, aby mohla vypouštět více rtuti a oxidů dusíku, než činí limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021. Ročně by to znamenalo nad rámec omezení 303 kilogramů rtuti a 337 tun oxidů dusíku. Elektrárna uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů oxidů dusíku by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích oxidů dusíku by se přitom podle jejího vyjádření snížil jen nepatrně. Greenppeace chce povolení výjimky vedené v takzvaném režimu podstatné změny jako účastník řízení zabránit.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

