Elektromobily Británii nezachrání, jsou to pořád jen auta, píše Guardian

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | michelmoalem / pixabay.com Ideálem by měla být sídla a čtvrtí, které nabídnou svým obyvatelům vše potřebné – školy, parky, obchody, prodejny i pracoviště – v okruhu čtvrt hodiny pěší chůze. Což je nákladné, leč realizovatelné. Zvlášť, když se ušetří na rozvoji dopravní sítě, potažmo na zbytečném přechodu k elektromobilitě. Auta, ta na fosilní paliva i na elektřinu, totiž nečiní náš život snazší. Jen věci, které skutečně potřebujeme, klade dál od nás, nikoliv ve vzdálenosti chůze, ale dojezdu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

George Monbiot je ekolog, levicový politik a novinář, výrazná tvář redakce Guardian . Britského deníku, který se řadí k zastáncům zelených a ekologických řešení. Za ty ale podle Monbiota elektromobily považovat nemůžeme. Neřeší problém se znečištěním ovzduší, emisemi. To, co prý nejen Velká Británie potřebuje, je komplexní změna strategie přepravy osob. Taková, která nás skutečně zbaví závislosti na automobilech. A ne chystaný zákaz prodeje vozů se spalovacími motory.

Velká Británie je v očekávání. Na konci letošního listopadu by totiž mělo zaznít zásadní prohlášení premiéra Borise Johnsona. Ten by měl, v souladu s návrhem poradců Výboru pro klimatické změny, navrhnout celonárodní zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory (benzinovými i naftovými), s platností od roku 2030. Tedy o deset let dříve, než se ještě před pár měsíci předpokládalo. Vskutku ambiciózní plán, který odráží naléhavost klimatických změn a má nastartovat prodeje elektromobilů, však naráží na kritiku. A překvapivě i od „zeleného“ deníku Guardian a George Monbiota.

Problém není v nádrži, ale v autech jako takových

„Že by britská vláda konečně poprvé od vynálezu spalovacích motorů začala řešit racionální dopravní politiku?“ ptá se sám sebe Monbiot a s odpovědí neotálí. „Ne. Protože nakonec všechna auta, včetně elektromobilů, produkují emise uhlíku. A všechna přehlcují silnice měst, vytváří kolony a zácpy.“ A tak na jinými environmentalisty pozitivně vnímaném návrhu omezení prodeje vozů se spalovacími motory podle něj nedává smysl nic. Chyba je totiž hluboce zakořeněná v současných dopravních systémech a jen změna vozidel na tom nic významného nevyřeší.

Ano, s elektromobily se sníží znečištění ovzduší. Trochu. Ale nijak už nebudou mikroskopické částice vzniklé otěrem pneumatik o vozovky a prachem z brzdných systémů. Přitom zrovna pneumatiky jsou největším zdrojem mikroplastů, který, stejně jako motory elektromobilů, zatím neumíme smysluplně recyklovat.

Monbiot dále upozorňuje na emise předcházející samotnému vzniku automobilů. I těch s elektrickými motory: „Než skončí vystavené v autosalónu, stojí za nimi ekvivalent 150 000 pojezdových kilometrů. Nahradit 35 milionů britských vozů se spalovacími motory novými elektromobily tak neznamená nic jiného než další ekologickou katastrofu.

“Záměna energie – fosilních paliv za elektřinu – nevyřeší spoustu odpadu, který výroba aut produkuje. A také neubere z prostoru, který vozy vyžadují. Nebude více parků, hřišť, lesů, silnic zůstane v lepším případě stejně. Naopak, mluví se o dalším rozšíření britské dopravní sítě za 27 miliard liber. Elektromobily nevyřeší dopravní špičky a kolony na silnicích ani chatrné zdraví řidičů, kterým chybí fyzický pohyb. I kdyby se ve vládním rozpočtu našly peníze na městskou zeleň, bude to o zeleni „budované kolem silnic a aut“.

Nepotřebujeme lepší silnice a vozy, ale města k životu

Může to vypadat jinak? Se změnou základního přístupu k dopravě ano. A zrovna momentální pandemie covid-19 v tom může sehrát navýsost pozitivní roli. Ta totiž udělila Britům lekci v tom, že zdaleka ne všichni musí každý den za prací dojíždět, ale mohou pracovat z domu. Změnil se i přístup k cestování do zahraničí. A ne každý se prý chce vracet ke špinavé minulosti, spíše se projevuje preference tišších a klidnějších měst. Součástí receptu na zdravější budoucnost tak mohou být jízdní kola, ale hlavně do praxe převedený koncept tzv. patnáctiminutových měst.

Tedy sídel a čtvrtí, které nabídnou svým obyvatelům vše potřebné – školy, parky, obchody, prodejny i pracoviště – v okruhu čtvrt hodiny pěší chůze. Což je nákladné, leč realizovatelné. Zvlášť, když se ušetří na rozvoji dopravní sítě, potažmo na zbytečném přechodu k elektromobilitě. Auta, ta na fosilní paliva i na elektřinu, totiž nečiní náš život snazší. Jen věci, které skutečně potřebujeme, klade dál od nás, nikoliv ve vzdálenosti chůze, ale dojezdu. Čímž činí automobily nezbytností. Pokud prý chce Velká Británie skutečně řešit životní prostředí a emise odpovědně, neměla by cílit na elektromobily. Protože to, konec konců, jsou pořád jen další auta.

reklama