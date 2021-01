Emise z letecké dopravy se vloni v Evropě snížily o polovinu

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Jonah de Graaff / Pixabay Česká republika je přitom po Chorvatsku druhou zemí EU, kde se emise snížily nejvíce, konkrétně o více než 70 procent.

Emise oxidu uhličitého (CO2) v letecké dopravě loni do konce listopadu v Evropě klesly o více než polovinu. Oznámil to evropský úřad pro řízení letového provozu Eurocontrol. Je to výsledek propadu leteckého provozu, který způsobila epidemie nemoci covid-19, uvedla agentura AFP. Česká republika je přitom po Chorvatsku druhou zemí EU, kde se emise snížily nejvíce, konkrétně o více než 70 procent.

Od ledna do konce listopadu se emise z letecké dopravy v Evropě snížily téměř o 57 procent. Počet letů se ve stejném období propadl o 54 procent. Zatímco v roce 2019 se uskutečnilo 11,1 milionu letů, v roce následujícím to bylo o šest milionů letů méně.

Emise klesaly rychleji než počet letů díky menšímu provozu na letištích a dalším důvodům. Letecké společnosti na spoje nasazovaly častěji moderní letadla s nižší spotřebou a pokles spojů se dotkl výrazněji mezikontinentálních letů.

Snížení emisí z letecké dopravy zaznamenaly všechny evropské země, které Eurocontrol sleduje. O 52 procent emise klesly v Německu, o 55 procent ve Francii a o 71 procent v České republice. Počet letů v Česku klesl o 62 procent, což je po Irsku druhý nejsilnější propad v Evropské unii.

Snížení leteckého provozu způsobilo podle úřadu Eurocontrol celkovou ztrátu 56,2 miliardy eur (zhruba 1,5 bilionu Kč) a zánik přibližně 191 000 pracovních míst.

Situace by se podle úřadu neměla výrazněji změnit ani v letošním roce. Eurocontrol odhaduje, že letecká doprava letos zůstane zhruba na poloviční úrovni roku 2019. Na čísla před epidemií způsobené šířením koronaviru se letecké spoje dostanou podle odhadu v letech 2024 až 2026.

Zpráva Eurocontrolu popisuje všechny evropské země s výjimkou Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

