Energetická bezpečnost bude podle Fialy velkým tématem českého předsednictví

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Energetická bezpečnost Evropy bude jedním z klíčových témat českého předsednictví Evropské unie. Na tiskové konferenci v Berlíně to minulý týden po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem prohlásil český premiér Petr Fiala. Česko se vedení EU ujme od července, kdy předsednictví převezme od Francie.

"Velmi pozorně a pečlivě se připravujeme na tuto úlohu. Sledujeme výsledky francouzského předsednictví a podle toho budeme upravovat naše priority," řekl Fiala. "Je jasné, že české předsednictví bude výrazně ovlivněno ruskou agresí na Ukrajině a jejími důsledky. Určitě jedním z velkých témat českého předsednictví musí být energetická bezpečnost a energetická soběstačnost," zdůraznil.

Podobně jako Fiala hovořil o programu českého předsednictví český ministr vnitra Vít Rakušan, který před týdnem v Berlíně jednal se svou německou kolegyní Nancy Faeserovou.

"My jsme měli řadu připravených témat, ale téma nám dal (ruský prezident Vladimir) Putin. Téma je Ukrajina a konsolidace Evropy, příprava na pomoc Ukrajincům," uvedl Rakušan. Poznamenal, že válka na Ukrajině není omezeným konfliktem, neboť může mít dalekosáhlý dopad nejen na Evropu. Válka podle Rakušana může zkomplikovat zásobování Afriky obilím, což by mohlo vést k hladovým vlnám. "To může poté vyvolat další sekundární migraci zase směrem do Evropy. Největším úkolem našeho předsednictví je otevírat tato témata a zajistit maximální připravenost Evropy," dodal.

reklama