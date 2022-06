Eni: Objem plynu dodávaného z Ruska do Itálie klesl o 15 procent

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Objem zemního plynu přepravovaného z Ruska do Itálie klesl proti úterý asi o 15 procent, uvedla italská energetická společnost Eni. Ruský státní koncern Gazprom, který vývoz plynu z Ruska zajišťuje, svého italského partnera o snížení objemu informoval, důvody ale nesdělil, informovala agentura Reuters. Evropská unie se mezitím předběžně dohodla na odběru plynu z Izraele a Egypta.

Itálie dovozem z Ruska pokryla asi 40 procent celkového objemu plynu, který loni dovezla. Z Ruska tak nakoupila asi 29 miliard metrů krychlových suroviny.

"Společnost Eni potvrzuje, že Gazprom na dnešek oznámil určité snížení dodávek plynu, které dosahuje asi 15 procent," řekl mluvčí italské firmy. Dodal, že Eni situaci neustále sleduje.

Gazprom už v úterý oznámil, že asi o 40 procent zhruba na 100 milionů metrů krychlových denně snížil dodávky plynu potrubím Nord Stream 1. To vede z Ruska po dně Baltského moře do Německa a je hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do Evropské unie. Gazprom omezení zdůvodnil zpožděním v návratu zařízení, které muselo být odesláno k opravě, a zmínil přitom německou firmu Siemens. Dnes objem plynu v Nord Streamu 1 proti úterý nepatrně vzrostl.

Po ruské invazi na Ukrajinu z konce února se Itálie snaží co nejvíce rozšířit zdroje dodávek energií. O totéž se snaží celá Evropská unie, což přispívá k citelnému růstu cen plynu pro evropský trh. Ministři italské vlády kvůli tomu oslovili mnoho zemí, například Kongo, Angolu, Ázerbájdžán či Katar. Společnost Eni, která se v Africe silně angažuje, už podepsala kontrakt s Alžírskem. Smlouva předpokládá zvýšení dodávek plynu ze severní Afriky.

Izrael s Egyptem pak dnes podepsaly s Evropskou unií rámcovou smlouvu, ve které slibují zvýšit dodávky plynu do sedmadvacetičlenného bloku. Nějaký plyn už se z Izraele posílá potrubím do terminálů na středomořském pobřeží Egypta, kde se zkapalňuje. Odtud se reexportuje jako zkapalněný zemní plyn (LNG).

Dodávky LNG z Egypta do Evropy by se díky této smlouvě měly zvýšit. Egyptští činitelé ale upozorňují, že může trvat možná dva až tři roky, než se vývoz LNG výrazně zvýší.

