EU musí podpořit firmy, ale nepřijít o levné čínské technologie, řekl Draghi

Evropská unie musí masivně investovat a podpořit své firmy proti čínské konkurenci, na druhé straně ale nesmí přijít o levné klimaticky čisté technologie z Číny urychlující ekologickou transformaci evropského hospodářství. Poslancům Evropského parlamentu to řekl někdejší šéf Evropské centrální banky Mario Draghi, který jim představil svou zprávu o konkurenceschopnosti EU. Většina poslanců se shodovala, že EU musí podpořit své hospodářství čelící státem subvencované konkurenci, lišili se však v názorech, jak toho docílit.Někdejší italský premiér ve více než čtyřsetstránkové zprávě doporučil unii více koordinovat průmyslovou politiku, rychleji přijímat rozhodnutí a masivně investovat.

"Tuto výzvu nám nepomohou zvládnout černobílá řešení," konstatoval dnes Draghi. Doporučil vyvážený přístup ke konkurenci představované nejen Čínou, ale i Spojenými státy a jejich mohutnou podporou čistých technologií.

EU by podle něho neměla spoléhat výhradně na své firmy, aby nezbrzdila přechod ke klimaticky odpovědné ekonomice: Například využití levných čínských solárních panelů je na místě, naproti tomu třeba výrobu čipů by se měla unie snažit co nejvíce koncentrovat na svém území a investovat do ní.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která včera představila svůj tým pro nadcházející pětileté období, Draghiho zprávu zmínila při jmenování priorit komise, mezi nimiž je posílení konkurenceschopnosti.

Řada poslanců na Draghiho vystoupení reagovala souhlasně, jeho zpráva podle nich přesně identifikuje problémy evropské ekonomiky zapříčiněné mimo jiné pomalou reakcí unijních zemí na velké investice Pekingu či Washingtonu.

Poslanci se však neshodovali, jakou cestu zvolit. Draghi doporučuje dodatečné investice za 750 až 800 miliard eur ročně, což je až pět procent hrubého domácího produktu (HDP). Na ně by si sedmadvacítka měla vzít další společnou půjčku. To řada europoslanců zvláště ze zemí jako Německo, Nizozemsko či skandinávských států odmítala, neboť společný dluh EU by podle nich neměl růst. Unie si již podobně vysokou částku vypůjčila kvůli podpoře ekonomiky po pandemii covidu-19 a bude ji splácet ještě řadu let.

Namísto nové půjčky by se podle řady poslanců měla unie zbavit zbytečných regulací nebo docílit snížení ceny energií.

