Eurochambres: Energetická krize se musí řešit i zastropováním cen energie

Zástupci evropských hospodářských a obchodních komor se shodli na nutnosti řešení energetické krize pomocí cílených finančních kompenzací firmám, vybalancované politiky energetických úspor a přesně zacílených dočasných tržních intervencí, tedy zastropováním cen energie. Na brífinku to po zasedání prezidia asociace evropských obchodních a průmyslových komor Eurochambres řekl její prezident Luc Frieden. Hlavním poselstvím je, že jako při každé krizi potřebujeme nyní evropskou koordinovanou akci, dodal.

"Evropská komise nyní navrhuje zastropování cen takzvaných inframarginálních výrobců, tedy výrobců energie z jádra, uhlí a některých obnovitelných zdrojů. Nejsou tam ty nejdražší elektrárny, tedy plynové. My se domníváme, že by měly být zastropovány ceny veškeré elektřiny," doplnil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Ani v rámci Eurochambres na to podle něj ale nejsou shodné názory.

Šéfové evropských hospodářských a obchodních komor v Praze vyzvali k okamžitým opatřením, které pomůžou firmám s vyrovnáním se s rostoucími cenami elektřiny a plynu. Extrémně vysoké ceny energií mohou vést ke snížení výroby, což by mohlo znamenat katastrofální důsledky pro evropskou ekonomiku, její konkurenceschopnost a pracovní trh, uvedl Frieden. Vyjádřil ve střednědobém horizontu potřebu mixu energetických zdrojů, jejich diverzifikaci.

Komory volají podle Friedena po solidaritě a celoevropském řešení, které by zajistilo dostupnou energii pro firmy i zákazníky. Domácnosti a veřejný sektor mají v šetření energiemi značné rezervy, zatímco podniky už v mnoha ohledech vyčerpaly všechny možnosti úspor, upozornil Frieden.

Návrh připravený pro páteční mimořádné jednání ministrů energetiky členských zemí EU představila předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. EK navrhuje zavést cenový strop na plyn dovážený z Ruska. Vedle toho unijní exekutiva počítá i s využitím neočekávaných zisků energetických firem na pomoc ohroženým spotřebitelům či s povinným omezením spotřeby elektřiny v nejvytíženějších hodinách.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) včera při jednání senátního výboru pro hospodářství řekl, že Česko se pokusí otázku možného zastropování cen plynu z Ruska z programu jednání vyjmout. Podle něj jde spíše o politický nástroj, nikoliv o řešení současné energetické krize v Evropě. V pátek chce jednat například o oddělení cen elektřiny a plynu, daňových změnách pro výrobce a distributory energií nebo o emisních povolenkách.

