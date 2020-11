Evropská komise má jasno: 2021 bude rokem železnic

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Albert Koch / Flickr Rozdíl mezi železniční a leteckou civilní přepravou lze vyjádřit poměrem 14:158 gramům CO2 na každou míli cesty.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Železniční doprava je šetrná vůči životnímu prostředí a energeticky efektivní. Proto hraje klíčovou roli v politice Evropské unie, ať už jako nástroj Zelené dohody pro Evropu, při snižování národních emisí z přepravy anebo v rámci iniciativ obnovy ekonomiky po pandemii covid-19. Popularizaci železnice má mimo jiné zajistit to, že příští rok bude Evropskou komisí vyhlášen Rokem železnic. Píše o tom Euronews

Když na prázdniny či dovolenou, tak ideálně vlakem. Zhruba k tomu by vás připravovaná podpůrná kampaň Evropské komise, na které se podílí především Francie, Německo, Portugalsko a Švýcarsko, měla motivovat. Zmíněné země také počítají s tím, že železnice se do budoucna stane páteřním transportním systémem v post-pandemické době. Svým způsobem to smysl dává. K dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 bude zapotřebí snížit emise plynoucí z dopravy o 90 %.

V současnosti emise spíše narůstají a plánovaným veličinám z roku 1990 se zatím spíše vzdalují. Momentálně je také – rozvětvené síti železničních tratí navzdory – realizováno 75 % přepravy nákladů po silnicích. Zvýšit popularitu železnic, pro civilní i nákladní přepravu, asi bude zapotřebí.

„Není pochyb o tom, že železniční přeprava přináší ve většině oblastí významné benefity. Po stránce udržitelnosti, bezpečnosti, organizace a dokonce rychlosti plně vyhovuje principům 21. století,“ říká evropská komisařka pro dopravu, Adina Văleanová. Podle ní je plánem do příštího roku vytvořit v Evropě „vlakové spojení bez hranic“, které umožní lidem komfortně cestovat, aniž by museli užívat méně udržitelných variant, například letadel. Ve kterých se, podle dotazníkové kampaně, až 40 % pasažérů necítí bezpečně.

Chystaný Rok železnic navíc reaguje na další skutečnost, která z průzkumů veřejného mínění vyplývá. Pokud to bude možné, plánuje pro sezónu 85 % dotázaných dovolenou uvnitř hranic Evropy. Exotiku, do které by se museli dopravit v letadly, vyhledávat nechtějí.

V předpandemických časech projektovala Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), že v roce 2037 přepraví 8,2 miliard pasažérů. A počátek roku 2020, který dával tušit realizaci 40,3 milionů letů, tomu napovídal. Covid-19 ale zamíchal kartami a počet plánovaných letů poklesl na 23,1 milionů. Nízká čísla se nyní očekávají i pro rok 2021.

Rozdíl mezi železniční a leteckou civilní přepravou lze vyjádřit poměrem 14:158 gramům CO2 na každou míli cesty. Z Londýna do Paříže můžete letět s 64,2 kilogramy emisí, anebo se tam dopravit vlakem se 4,1 kilogramy. Rok 2021, coby evropský Rok železnic, vám počítání a cestovní plány usnadní.

reklama