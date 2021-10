Evropská komise odmítá část požadavků, jimiž chtějí některé země zastavit růst cen energií

Miroslav Vinkler 7.10.2021 19:43

Svět pana Hanzla s úžasně levnými a dostupnými energiemi mizí jak fata morgána v poušti.



Dnešní realita v ČR :

Trh s elektřinou a plynem pro domácnosti se hroutí. Dodavatelé odmítají nové zákazníky, nevyplatí se jim.



Tuzemský trh s energiemi pro domácnosti se dostává do obrovských problémů. Ty způsobuje enormní nárůst cen elektřiny a plynu na burzách. Jde o cenovou explozi, kterou nikdo nečekal, a tak ani dodavatelé na ni nebyli připraveni.

/ještě, že známe viníka - Rusko a jeho agenti ,kteří vlezli do drátů a potrubí :-) /



A EU ? To je p. Hanzl na kvadrát, náš europoslanec jim řekl:

„Zcela rozumím tomu, proč mé kolegy z levice rostoucí ceny energií tak děsí. Její snění o bezuhlíkové budoucnosti se jí vymyká z rukou. Bohužel toto je jen zahřívací kolo. Pokud projde balík Fit for 55, teprve pak nás čeká skutečné peklo a bída pro všechny. Při snaze hasit domnělý požár planety může být zažehnut požár sociálních nepokojů, který diskredituje zelenou agendu a rozvrátí EU. "

