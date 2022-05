Evropská komise představí plán, jak se může EU zbavit závislosti na energiích z Ruska

Svatá Prostoto 18.5.2022 14:13

Tak Uršula již promluvila.

A je to fuck radost.

" ... budou muset mít od roku 2025 na střechách solární panely, rezidenční nemovitosti tato povinnost čeká v roce 2029."



Takže nějaké dostupné bydlení bude zase o hezkých pár set tisíc dál.



"Má k tomu přispět zdvojnásobení kapacity solárních elektráren v příštích třech letech ... "



Jasně, na každej volnej plácek frkneme FVE. To bude země jak zahrádka.



" ... nová platforma pro společné nakupování nejen zemního plynu a ropy, ale také vodíku. „Chceme dovoz energie bez soupeření mezi unijními státy,“ uvedla Leyenová."



A to jako bude povinné, nebo ... ?

Bo jestli jo, tak po 35 letech od plyšáku bude výsledkem akorát to, že SPK nebude v Holešovicích, ale v Bruselu.



V současné době na téhle planetě existují jen dvě skutečně dynamické a konkurenceschopné ekonomiky. Čína a USA. Že si z jedné z nich vezmeme příklad je ok, člověk se má učit od lepších. Že to bude ale právě ta Čína, to jsem fakt netušil.



