Evropská komise schválila podmínky pro označení jádra a plynu za zelené investice

Pavel Hanzl 2.2.2022 15:57

Připadá mi to dost super, žádné termíny v roce 25 na podíl vodíku a podobné nereálné nesmysly, ale problém vidím v jednom. Jsme skutečně schopni sehnat stavební povolení na jaderku do roku 45??

To je za necelých 24 let a při našem švunku (jen tendr si vypisujeme už asi 12 let a pořád ne a ne) to nemusíme stihnout.

To by chtělo zvolit nějakou vládu (nejlépe nepolitiků), která fakt "maká".

