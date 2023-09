Evropský parlament bude prosazovat přísnější limity pro znečištění ovzduší

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Evropský parlament bude v legislativním dialogu s členskými státy prosazovat přísnější limity pro znečištění ovzduší, než jaké navrhuje Evropská komise. Poslanci to včera schválili na plenárním zasedání ve Štrasburku. Cílem je, aby povolené koncentrace některých částic a látek byly v souladu s posledními doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle kritiků jsou však připravené limity málo realistické. Hlasování bylo na poměry Evropského parlamentu těsné - pro hlasovalo 363 europoslanců, proti jich bylo 226.

Zpřísnění limitů se má týkat malých částic PM2,5 a PM10, oxidu siřičitého, ozonu či oxidu dusičitého. Zpřísněné limity mají podle navrhovatelů zaručit, že kvalita ovzduší nebude škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Nové limity do roku 2030, které navrhla Evropská komise, se přibližovaly doporučení WHO, ale zcela ho neplnily. Nulového znečištění vzduchu by podle návrhu komise mělo být dosaženo do roku 2050.

Europoslanci také chtějí, aby se více měřilo a kontrolovalo znečištění ovzduší. Rovněž vyzvali k harmonizaci indexů znečištění ovzduší, tak aby z nich občané mohli čerpat informace, které budou jen několik hodin staré. To jim má pomoci se chránit při zhoršení kvality vzduchu.

Mandát pro jednání s členskými zeměmi o nových pravidlech pro kvalitu ovzduší rozdělil i české europoslance. Proti textu jich hlasovalo 11, pro šest, ostatní se zdrželi či vůbec nehlasovali.

Text podpořili všichni tři zástupci Pirátů. Europoslanec Mikuláše Peksa uvedl, že návrh komise považuje za málo ambiciózní a náprava ovzduší by podle něj trvala příliš dlouho - 26 let. "Podpořil jsem proto rychlejší postup, protože ochrana zdraví mi připadá přednější než cokoliv jiného," uvedl.

Text naopak odmítl europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL. "Dosažení tohoto cíle musí být realistické a nikoliv populistické, jak tlačili Zelení," uvedl. Podle něj by například hrozil v případě, že by byly schváleny limity navržené europarlamentem, zákaz vjezdu aut do center měst. Proti hlasovala i europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS, podle které členské státy neplní ani současné limity. "Nastavujeme další cíle, které nebudeme schopni dodržovat," řekla k návrhu EP při setkání s novináři.

