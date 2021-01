Evropský parlament chce zastavit Nord Stream 2 a potrestat ruské oligarchy

Svatá Prostoto 23.1.2021 11:56 Reaguje na vaber

Mne fakt překvapuje, kolik lidí nechápe, oč kritikům NS2 jde. Jim nevadí plyn z Ruska a ani plynovod jako takový, jako roura v zemi/na dně moře. Jim vadí přímé propojení Ruska s Německem. Argumentem je to, že pokud vede plynovod i přes jiné státy, tak Rusko nemůže blokovat dodávky plynu do těchto tranzitních zemí bez toho, aniž by současně neomezilo dodávky do Reichu ... což si kua rozmyslí. Takové propojení tedy zabezpečuje stabilitu ve smluvně zajištěných dodávkách v řadě dalších zemí. Oba NS do tohoto konceptu naopak hází vidle.



Jde čistě a výlučně o trasu plynovodu, o nic jiného.

