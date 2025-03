Expert: Snižování oxidu uhličitého nestačí. Česká republika v udržitelnosti zaostává

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Boj se změnou klimatu a emisemi se zjednodušuje na snižování emisí oxidu uhličitého, řekl dnes Vladimír Kočí z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na setkání o environmentální udržitelnosti (ESG). Je podle něj nutné řešit širší spektrum skleníkových plynů. Pokud by lidstvo vyřešilo emise oxidu uhličitého, stále by tu existoval problém. Zároveň je podle Kočího potřeba se soustředit nejen na energetiku, ale i na hospodaření v krajině.Kočí míní, že Česká republika v udržitelnosti zaostává. "Jsme 20 let pozadu. Dlouho jsme si říkali, že klimatický problém neexistuje, a nepracovali jsme na jeho dlouhodobých řešeních," míní. Kritizoval také povrchní přístup některých firem i zákazníků, kteří poptávají takzvané ekoprodukty a řešení, ale často ani nevědí, co skutečně chtějí. Podle něj chybí základní vzdělání o interakci člověka a životního prostředí, což vede k nadužívání marketingových pojmů jako bio, eko či zelený.

Mnozí se také podle Kočího soustředí na zástupné parametry namísto konečných řešení. Jako příklad zástupného přístupu zmínil třídění odpadu. "Pyšníme se tím, jak dobře třídíme, ale to samo o sobě nic nevypovídá o tom, kolik se například skutečně recykluje," uvedl. Místo zaměřování se na částečná řešení by se podle něj měla hledat opatření s reálným pozitivním dopadem na životní prostředí.

Kočí dodal, že udržitelnost nelze redukovat pouze na ekonomickou výhodnost. "Nejde jen o to, jestli se nám to vyplatí vůči bance. Udržitelnost souvisí i s národní bezpečností a dalšími aspekty," zdůraznil. Nerozporoval, že by ekonomické aspekty nebyly důležité, ale nesmí být jediným kritériem rozhodování. "Finanční pohled je bezesporu důležitý, ale zároveň proměnlivý. ESG, tedy soubor kritérií hodnotících environmentální, sociální a správní dopady činnosti firem, nás učí přemýšlet v širších souvislostech a hodnotit dopady v různých parametrech," řekl.

Podle Kočího by firmy i veřejné instituce měly přistupovat k udržitelnosti nejen jako k nástroji pro získání výhodnějších úvěrů, ale také jako k dlouhodobé strategii, která zahrnuje environmentální, sociální i bezpečnostní hlediska.

