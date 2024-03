Expert: Snižovat emise ze zemědělství lze i jinak než vybíjením skotu

Alena Lyskova 4.3.2024 13:51

Stačilo by pro eurohujery nakoupit kola třeba elektrická, to se vyplatí. Vrchnost z Bruselu by snížila rázem svou uhlíkovou stopu na minimum a měli bychom vystaráno.



1. Bez emisní cesta do práce by jim trvala tak dlouho, že by jim na práci zbylo pár minut to by ještě mohli přiměřeně odpočívat. Minimalizovali by napáchané škody na minimum.

2. Snížili by emise z dopravy (tryskáče, auta).

3. Ušetřily by se nemalé finanční náklady na vozový park a osobní řidiče.





