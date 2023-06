Experti OSN začali zkoumat možnost přečerpání ropy z tankeru v Jemenu

Zdroj | CEOBS

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Experti, kteří pracují pro OSN, začali vyhodnocovat možnost přečerpání ropy z chátrajícího tankeru Safer, který kotví u břehů občanskou válkou zmítaného Jemenu. OSN chce odčerpáním ropy předejít možné ekologické katastrofě v Rudém moři. Přečerpání ropy ze starého tankeru sebou nese rizika, uvedl podle agentury AFP šéf Programu OSN pro rozvoj Achim Steiner. Na palubě lodi se nachází zhruba milion barelů ropy.

Experti, kteří pracují pro OSN, provedli první inspekční návštěvu tankeru ve středu. Podle Steinera zatím nenalezli nic, co by předchozí analýzy neočekávaly. V příštích dnech by odborníci měli začít se zajišťováním lodě, jejíž kontrolní mechanismy nejsou funkční. Do nádrží by měl být napumpován inertní plyn, který má snížit nebezpečí exploze či požáru.

"Rizika, že se něco stane špatně, jsou reálná," uvedl Steiner. Podle něj však není možné se k situaci "obrátit zády". V případě, že by náklad starého tankeru unikl do moře, OSN odhaduje náklady na likvidaci takové ekologické katastrofy na 20 miliard dolarů (přes 420 miliard korun).

OSN má v plánu přečerpat ropu do novějšího tankeru Nautica, který za tímto účelem zakoupila. To by se mělo stát v červenci. Nádrže tankeru Safer je pak nutné očistit od pevných usedlin. Celá akce skončí, až se tanker Safer podaří odtáhnout do přístavu k likvidaci.

Přečtěte si také | V Rudém moři hrozí ropná katastrofa obřích rozměrů. Každou minutou

Na úhradu nákladů OSN potřebuje 140 milionů dolarů (přes tři miliardy korun), které z části pokryla dary. Organizaci však stále chybí podle agentury AFP 29 milionů dolarů. Několik desítek milionů dolarů by mohla získat z prodeje odčerpané ropy. Konkrétní částka ale bude záviset na její kvalitě.

reklama