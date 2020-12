V Rudém moři hrozí ropná katastrofa obřích rozměrů. Každou minutou

Zdroj | CEOBS Tanker Safer, ukotvený stabilní kotvou.

Celý region Rudého moře je momentálně ve velkém ohrožení. Je totiž vydán napospas 45 let starému tankeru, v němž je v 34 nádržích uskladněno milion barelů ropy. Vzhledem k tomu, v jakém stavu tanker je, se jedná o časovanou ekologickou bombu. O možných fatálních důsledcích informuje studie vydaná v žurnálu Frontiers in Marine Science

Tanker, který se ironií všech ironií jmenuje Safer (v angličtině Bezpečnější), se nachází blízko západního pobřeží Jemenu a patří jemenské státní ropné společnosti. Nicméně vzhledem k probíhající válce mezi šíitskými povstalci Húsíi, které podporuje Írán a sunnitskou koalicí vedenou Saúdskou Arábií, ztratil Jemen ke své lodi přístup. Ropná společnost, do jejíhož vlastnictví loď spadá, tvrdí, že již nemá žádné prostředky, které by jí dovolily s lodí cokoli dělat.

Vědci varují, že je jen otázkou času, kdy ropa unikne do moře a způsobí nedozírné škody – jak humanitární, tak na životním prostředí. Pokud by k tomu došlo, představoval by tento únik čtyřikrát větší katastrofu než byla havárie tankeru Exxon Valdez v roce 1989.

Podle studie by mořské proudy zanesly ropu na korálové útesy až do vzdálenosti 4000 km od pobřeží Rudého moře. Studie také nastiňuje dva modely (letní a zimní) šíření ropy z tankeru v průběhu třiceti dní. Horší variantou by byl únik ropy v zimě. Vzhledem k nadcházejícímu období a tomu, že tanker Safer je ve finální fázi svého rozkladu, vědci varují, že ztrácíme drahocenný čas.

„Z analýzy vyplývá, že v zimním období by se ropa díky proudům šířila mnohem více na sever a do středu Rudého moře. Tudíž by se měly podniknout razantní kroky ještě teď před zimou,“ říkají autoři studie.

Dobrou zprávou je, že podle New York Times povstalci souhlasili s tím, že OSN provede inspekci a případné opravy tankeru. Špatnou zprávou je, že tato inspekce byla odsunuta až na leden – pokud k ní vůbec dojde. Už jednou totiž měla proběhnout, a to v létě 2019. Povstalci ale den předtím celou akci zrušili.

Někteří politici a diplomaté pod příslibem anonymity dokonce potvrdili, že povstalci tanker záměrně využívají pro zastrašování: „Je to jako by vlastnili jadernou zbraň.“ Zároveň potvrdili i to, že Húsíové by po OSN v případě odčerpání ropy z tankeru požadovali miliony dolarů. Zda nakonec OSN zaplatí a kolik, je součástí intenzivních vyjednávání.

V červenci jemenská environmentální skupina odhadla, že by zabralo zhruba třicet let, než by se moře z tak obrovské havárie vzpamatovalo. Zároveň by v už tak zpustošeném Jemenu přišlo kvůli znečištění o živobytí zhruba 126 000 lidí. Znečištění by také mohlo napáchat velké škody na zařízeních na odsolování vody a tím připravit o vodu miliony lidí v regionu.

@UN warns that an abandoned #oil #tanker moored off the coast of #Yemen 🇾🇪 and laden with more than 1 million barrels of crude oil 🛢️is at risk of leaking

This 2015 - 2020 timelapse of #Sentinel2 🇪🇺🛰️imagery of the FSO Safer tanker shows the ship has not moved in over 5 years pic.twitter.com/AG83lijrwi — 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) July 22, 2020

