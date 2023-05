Expozici Živá voda v Modré obohatila samice vyzy, největší sladkovodní ryby

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Seedlens / Seedlens / Wikimedia Commons Domovinou vyzy velké je převážně povodí Kaspického, Černého a Azovského moře. V minulosti se však objevovala i v dolním toku Moravy. Střídá sladkovodní a mořské prostředí.

Expozici Živá voda v Modré obohatila samice vyzy velké, druhu, který je považován za největší sladkovodní rybu světa. Přibližně 2,5 metru dlouhý, 150 kilogramů vážící a 29 let starý exemplář přivezlo na Uherskohradišťsko speciálně upravené nákladní auto z jeseteří farmy v Německu. Pravděpodobně jde o největší vyzu v České republice, řekl Českému rozhlasu a ČTK starosta obce Miroslav Kovářík (za Pro Modrou společně).

Samice vyzy velké se podle něj kvůli své chovné hodnotě prodávají jen velmi zřídka, zvlášť takto velké. "Trvalo deset let, než jsme se nějakým způsobem domluvili na přemístění této vyzy, na transportu a podobně. Takže je to obrovský úspěch," uvedl Kovářík. Společnost bude jikrnačce v Modré dělat samec stejného druhu, který je součástí expozice už více než deset let. Podle starosty má zhruba dva metry a váží okolo 90 kilogramů.

Vyza velká patří mezi jeseterovité. Jezero v expozici Živá voda je domovem hned několika zástupců této čeledi. "Chtěli jsme doplnit opravdu nějaký výsostný exemplář. O vyze tady neustále návštěvníkům povídáme, jak může dosahovat extrémních velikostí, gigantických, tak aby to opravdu viděli i naživo," řekl vedoucí expozice Jiří Kroča.

Ryby v expozici krmí její pracovníci speciálními granulemi. Přestože je vyza podle Kroči všežravec, postupně u ní převládá dravost. "Určitě bude lovit i některé menší ryby v expozici, s tím počítáme. Takže je budeme pravidelně doplňovat, aby měla i živou kořist a měla postaráno o zábavu," uvedl Kroča.

Běžně podle něj může vyza velká dorůst délky čtyř až pěti metrů, z historie jsou ale známi též jedinci, kteří měli sedm, dokonce i osm metrů. "Je to ryba dlouhověká, rekordmanka mezi všemi sladkovodní rybami. Může se běžně dožít i více jak 120 let. Takže na to, že až ta naše bude pětimetrová, si určitě ještě počkáme," doplnil vedoucí expozice.

Domovinou vyzy velké je převážně povodí Kaspického, Černého a Azovského moře. V minulosti se však objevovala i v dolním toku Moravy. Střídá sladkovodní a mořské prostředí. Vyzy se loví pro jikry známé jako černý kaviár, jejich kůže se využívá v koželužství.

Kromě samice vyzy jsou novou atrakcí Živé vody také dva jedinci jesetera hladkého, tedy druhu, který v ní dosud chyběl. Podle Kroči do ní přibyl i jeden exemplář jesetera hvězdnatého o délce asi 140 centimetrů. Pozorovat mohou zájemci v Modré dále jesetera malého nebo jesetera ruského.

Živá voda byla otevřena v roce 2012, každoročně ji navštěvují desítky tisíc lidí. Představuje život ve sladkovodních vodách, její velkou atrakcí je podvodní tunel, díky němuž lidé mohou pozorovat prostředí pod hladinou. Kromě ryb a vodních živočichů ukazuje expozice i rostliny typické pro povodí řeky Moravy. Od roku 2018 je její součástí také výběh s pratury, které mohou návštěvníci sledovat z nadhledu díky dřevěné lávce.

