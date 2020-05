Farmáři budou muset vést evidenci hnojiv i sklizně

Jiří S 15.5.2020 07:38

Co to je za nesmysl? Tomu se musím smát. ČSÚ se povinně údaje dávno o předpokladu sklizně, o sklizni, o osevních postupech již odevzdávají notnou řadu let. A evidence hnojiv? Nechápu, jak by mi to mělo usnadnit evidenci, to je opravdu k smíchu. Vzhledem k tomu, že stejně budu muset ke každému bloku přiřadit hnojiva, jak se to dělá již nyní. Ten export z programu na úkzuz trvá asi tak 30 sec. Takže mi ušetří půl minutu života :D, možná ani neušetří, protože se budu muset učit používat nový program?... Tímto se skutečně zabývají?

