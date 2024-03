Fiala: Vláda tlaku zemědělců ustupovat nebude, protest je vydíráním

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | yaakovberg@gmail.com / yaakovberg@gmail.com / Depositphotos

Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) tlaku zemědělců ustupovat nebude. Jejich dnešní protest v Praze premiér označil za vydírání. Se zemědělci je vláda připravena jednat, ale u jednacího stolu. Zemědělský sektor má podle premiéra rekordní zisky. Předseda vlády to dnes řekl novinářům v Hradci Králové, kde zahajoval stavbu kampusu Univerzity Karlovy.

"Nemíním, a říkám to znovu za sebe i za vládu, ustupovat tlaku, vydírání, blokování ulic, omezování života lidí, jak to dnes vidíme v Praze," řekl premiér. Pod tlakem a na základě omezování života lidí vláda podle něj jednat nemůže.

Dnešní protestní jízdu traktorů v Praze označil za "přehlídku krásných nových strojů, které svědčí o tom, že situace (v zemědělství) není tak tragická". Uvedl, že zemědělský sektor má rekordní zisky. V roce 2021 byl zisk sektoru podle Fialy devět miliard korun, v roce 2022 to bylo 22 miliard korun a loni téměř devět miliard korun.

Do zemědělství jdou podle něj z evropských a národních zdrojů desítky miliard korun. V roce 2022 to podle něj bylo 46 miliard korun a v roce 2023 to bylo 37 miliard korun. "Ať si každý občan o tom udělá obrázek sám," řekl.

Za paradox protestu Fiala označil to, že na základě jednání a uznání některých požadavků zemědělců by mělo zemědělství v roce 2025 dostat z národních zdrojů dvě miliardy korun navíc. "To jsme jim v pátek řekli a výsledkem jsou tyto demonstrace. Rozumím tomu tak, že současné vedení Agrární komory a Zemědělského svazu protestuje proti tomu, že vláda chce do zemědělství z peněz danových poplatníků dát navíc dvě miliardy korun," řekl. Peníze by podle něj mohla dát vláda jinam, třeba do školství.

Ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) mrzí prohlášení Agrární komory a Zemědělského svazu, že nebyla naplněna jejich očekávání podpory. I s ohledem na současný stav veřejných financí není možné vyhovět všem požadavkům, řekl Výborný. Svým členům podle něj Agrární komora a Zemědělský svaz nepředávají úplné informace, proti čemuž se organizace ve vyjádření pro ČTK následně ohradily. Výborný zopakoval, že je se zemědělci připraven dál jednat, na ultimáta ale přistupovat nebude, uvedl.

"Vláda i já jako ministr zemědělství jsme si velmi dobře vědomi nelehké situace nejenom českých, ale také evropských zemědělců. Já poslední dny a týdny se tomu skutečně věnuji jako naprosté prioritě, a to právě tak, abych dokázal doručit podporu a pomoc, kterou si čeští zemědělci skutečně zaslouží," řekl Výborný. Doplnil, že vláda letos přidá peníze na životní pohodu zvířat a příští rok podpoří dvěma miliardami korun zaměstnanost na venkově slevami na sociálním pojištění u zaměstnanců.

"Ve čtvrtek večer (minulý týden) jsme se i za účasti pana premiéra a ministra financí dohodli na jednoznačných krocích pro podporu českého zemědělství. V pátek jsem to sdělil vedení všech tří nevládních organizací (Agrární komora, Zemědělský svaz, Asociace soukromého zemědělství), takže ty informace měly. Mrzí mě, že ty informace v úplnosti nepředávají dál svým členům, případně, že sdělují informace, které nejsou pravda," řekl Výborný. Dodal, že v neděli zemědělským podnikům odeslal dopis, kde jim vysvětlil, jaké jsou možnosti podpory sektoru a poprosil je o pochopení.

S ohledem na současné dění Agrární komora předává svým členům informace v "mimořádné frekvenci", řekla ČTK mluvčí Barbora Pánková. "O protestních akcích rozhodlo představenstvo a dozorčí rada Agrární komory právě na základě informací, které my jsme jim předložili," uvedla. V podobném duchu se vyjádřil také předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. "On sám (Výborný) byl na jednání našich představenstev a názory zemědělců slyšel, také slyšel projevy vedení zemědělských organizací," uvedl.

Zemědělci podle Výborného nedodrželi svůj slib, že nebudou dnes protestními jízdami techniky blokovat dopravu v Praze. Vysypání hnoje před úřadem vlády pak považuje za neférový přístup. Řidiče, který hnojem zasypal i tramvajové koleje, a zkomplikoval tak provoz MHD, policisté podle svého vyjádření na X zadrželi. Cílem dnešního protestu podle Pánkové není blokovat dopravu v Praze, zemědělce ale v posledních dnech zradikalizovaly výroky některých politiků, dodala.

Výborný dnes také zopakoval, že plánuje o domluvených dvou miliardách korun navíc na podporu zemědělství pro příští rok podepsat s premiérem Petrem Fialou (ODS) a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) memorandum. "Mohli jsme to dnes podepsat, ale muselo by to být v jiné atmosféře, v jiných kulisách," doplnil.

Zemědělci požadují od vlády podporu zaměstnanosti na venkově, nekrácení podpory pro životní pohodu zvířat a vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem, případně nedanění evropské provozní dotace.

