Finská zoo vrátí do Číny dvě pandy velké, jako důvod uvádí inflaci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zoologická zahrada ve Finsku se rozhodla vrátit do Číny dvě pandy velké, které měla mít zapůjčené ještě více než osm let. Jako důvod uvedla rostoucí inflaci a vyšší náklady na péči o ně, informoval zpravodajský server The Guardian . Pandy, pojmenované Lumi a Pyry, byly do Finska přivezeny v lednu 2018, několik měsíců poté, co tuto severskou zemi navštívil čínský prezident Si Ťin-pching.Pandy měly ve Finsku zůstat 15 let, ale místo toho půjdou brzy do měsíční karantény, než budou odeslány zpět do Číny, uvedla zoo ve městě Ähtäri. Do zařízení, kde pandy žijí, tato soukromá zoologická zahrada investovala více než osm milionů eur (asi 200 milionů Kč) a ročně musela vynaložit 1,5 milionu eur na jejich péči, včetně poplatku, který platí Číně, řekl agentuře Reuters ředitel zoo Risto Sivonen.

Od svého založení v roce 1949 posílá Čína pandy velké do zahraničních zoologických zahrad, aby posílila obchodní vazby, upevnila zahraniční vztahy a zlepšila svůj mezinárodní obraz, napsal The Guardian.

Zoologická zahrada doufala, že pandy přilákají do středního Finska návštěvníky. Loni však uvedla, že místo toho se jí kvůli pandemii, která omezila cestování, nahromadily dluhy, a že jedná o vrácení pand. Náklady na péči podle zoo zvýšila rostoucí inflace a finská vláda v roce 2023 odmítla její žádosti o státní financování. Jednání o návratu zvířat trvala celkem tři roky, uvedl Sivonen. "Nyní jsme dospěli do bodu, kdy Číňané řekli, že je můžeme vrátit," řekl Sivonen.

Vrácení pand bylo obchodním rozhodnutím zoo, které se netýkalo finské vlády a nemělo by ovlivnit vztahy mezi oběma zeměmi, uvedl mluvčí finského ministerstva zahraničí.

reklama