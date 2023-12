Firma Cemex znovu doplnila dokumentaci EIA pro těžbu vápence v Prachovicich

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Společnost Cemex Czech Republic, která vyrábí cement a vápno, znovu předložila upravenou dokumentaci vlivu pokračování těžby vápence v lomu Prachovice na životní prostředí (EIA). Předtím ji ministerstvo životního prostředí dvakrát vrátilo k dopracování. Původně plánovaná plocha těžby se nezmění, roční množství vytěžené horniny se má zvýšit ze současných 1,2 milionu na 1,7 milionu tun, zjistila ČTK z Informačního systému EIA.

Většina došlých připomínek se týkala nedostatečného zpracování rozptylové studie, hlukové studie a hodnocení zdravotních rizik. Další se týkaly omezení vzniku emisí organického uhlíku (TOC) vypouštěných do ovzduší a absence posouzení vlivu na produkci oxidu uhličitého. Společnost k dokumentaci doložila akustickou a rozptylovou studii a hodnocení zdravotních rizik.

Kvůli snížení koncentrace TOC v emisích provedla cementárna v mezidobí řadu zkoušek. "Zkouškami a měřeními bylo jednoznačně ověřeno, že zvýšenou úroveň TOC v emisích do ovzduší způsobila jedna z používaných příměsí do zpracovatelského procesu, a ne obsah organických látek v těžené surovině. V okamžiku, kdy byla tato surovina vyměněna za jinou, došlo k poklesu obsahu TOC v produkovaných emisích a emisní limit uložený v rámci platného integrovaného povolení ve výši 40 mikrogramů na metr krychlový je dlouhodobě plněn," stojí v dokumentaci. Cementárna tak uvedla, že organický uhlík nemůže způsobovat zápach v okolí, na nějž si v minulosti lidé stěžovali.

Podle dokumentace pro EIA chce Cemex těžit uvnitř současného dobývacího prostoru, jehož plocha činí 111,2 hektaru. S plochou těžby včetně výsypky se počítá na 84,88 hektaru. Proti současnému povolenému stavu se tak nerozšíří. V budoucnu se má počet těžebních etáží zvýšit o další tři na celkových devět a lom se prohloubí o 42 metrů. Celkové zásoby k vytěžení jsou vypočteny na 35,7 milionu tun, takže by měly stačit na 21 let počítaných od 1. ledna 2019. Po ukončení těžby vznikne podle plánu sanace v lokalitě jezero o ploše přibližně 70 hektarů. Na konečnou úroveň voda v lomu vystoupá za deset až 15 let. Kolem vodní plochy bude vysázena zeleň a vznikne travnaté prostranství, část bude ponechána divoké přírodě. Jezero bude mít mělké příbřežní pásmo a v plánu jsou i tůňky pro rozmnožování obojživelníků.

V Prachovicích je jeden z největších vápencových lomů v České republice. V roce 2015 jej spolu s cementárnou převzal od švýcarské firmy Holcim mexický výrobce stavebnin Cemex.

