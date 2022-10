Firma Occidental plánuje největší zařízení na odsávání CO2 z ovzduší

Pavel Hanzl 31.10.2022 12:17 Reaguje na Miroslav Vinkler

To je informace o tom, že se to děje. Další si musíte najít sám. Jenže to dělat nebudete, že? Taky proč? Vymyslel to zlý emeričan proti sodovkáči, takže je to harapak a oteplovací tunel na dotace, já jsem milovník přírody a do té patří dýzlové čmoudy, ne nějaký CCS systém.

Odpovědět