Firma Tilapia láká na rybí tatarský biftek, z rybích exkrementů dělá hnojivo

Firma Tilapia, která na Táborsku chová teplomilné ryby sumečky africké, boduje na trhu s rybím tatarským biftekem. Nyní nově certifikuje hnojivo z rybích exkrementů. Firma dělá rybí výrobky bez kostí pod značkou Happy Fish, zásobuje hlavně školní jídelny. Spolupracuje také s Jihočeskou univerzitou. ČTK to řekli majitelé firmy, manželé Jan a Jana Horovi. Tilapia získala mnoho cen od Potravinářské i Agrární komory.

Firma zkolaudovala chov v roce 2018, rok poté přistavěla zpracovnu. "Měli jsme spoustu rodinných receptů. Když jsem končil základní školu a rozhodoval se, kam půjdu, byla jedna z možností rybárna," řekl Hora, který vlastní stavební firmu. K rybám ho to ale stejně táhlo. Tilapia má teď roční produkci 160 tun, přesto ji Hora označuje za start up. Než ji založil, projel pro inspiraci rybářství v Rakousku i Polsku, pomohla mu také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, s níž stále spolupracuje. Dosud firma do hal i technologií investovala kolem 100 milionů Kč.

Nejvíc se prodává syrová ryba. Ryby jsou vylačněné, všechny se filetují ručně, jsou bez kostí a nepáchnou rybinou. "Tím pádem jsou výborné pro děti. Jedním z našich důležitých výrobků je dětská řada, kdy z rybího masa uděláme kuličky nebo karbanátky. Je to receptura bez barviv, ale paní kuchařky jsou moc rády, protože děti nepoznají, že jedí rybu," řekla Jana Horová. Rybí směs dodává firma i jako polotovar vhodný třeba do plněných paprik.

Školní jídelny jsou pro Tilapii zásadní v Praze, Jihočeském a Plzeňském kraji a na Vysočině. Firma se zapojila i do virtuálního tržiště, jež spustil pro školní jídelny Jihočeský kraj. Vlastní prodejnu má firma v Táboře, dodává též do farmářských obchodů. Vedle syrové ryby jdou nejvíc na odbyt rybí tatarský biftek a uzený filet. Pod značkou Happy Fish nabízí firma také saláty, matjesy, pomazánky, tlačenky, rybí zauzenou šunku i rybí klobásy či párky. Všechny výrobky jsou bezlepkové.

Nově vyvíjí firma takzvané stripsy z břišní partie sumečka. Chce také začít vyrábět zavařeniny ve skle, rybí konzervy a polévky. Cílem je využít rybu celou, plánuje proto také kolagenové doplňky stravy jako tablety pro kloubní výživu. "Teď zkoušíme uvést na trh hnojivo, které bude granulované z rybích exkrementů," řekla Horová. Tilapia také experimentuje s chovem mouchy bráněnky, červi by mohli sloužit jako doplněk krmiva pro ryby.

V chovu byly původně dva druhy ryb: sumeček africký a tilápie nilská. Zůstal jen sumeček. Je to noční ryba žijící ve vodě s teplotou od 26 do 28 stupňů Celsia. Dospělá váží dva až 2,5 kilogramu. Vodu čerpá firma z vlastního vrtu a ohřívá ji díky své bioplynové stanici. Loni měla firma s 11 zaměstnanci tržby asi deset milionů Kč a skončila ve ztrátě. "Rozjeli jsme to na podzim 2019, rok potom přišel covid. Dva roky jsme se trápili s covidem, a když skoro odezněl, přišla invaze na Ukrajinu. Ani jeden rok nebyl standardní," řekl Hora.

