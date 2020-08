Firma z Táborska přesně řídí pohyb zemědělských strojů, je to šetrnější k půdě

pavel peregrin 3.8.2020 12:09

No tak jistě, GPS technologie usnadní práci traktoristy a je to přesnější, může obdělávat půdu na "ostředky", a přitom mu nezbývají neproduktivní jízdy. S devítimetrovým nářadím nebo 4,5 metrovým to jde samozřejmě i podle zrcátek a moc se také neprojezdí, ale jak již bylo řečeno, staří, kteří to uměli ubývají a tak se to holt řeší takto. Ale ceny za pořízení také nejsou malé a návratnost není bůhvíjaká. Je to vždy o tom, jako filozofii ta která firma zvolí,co jí vyhovuje, přičemž se nedá jednoznačně říci, že něco je jasně lepší.

